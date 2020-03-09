卸货啦~春天来了，坐月子必须得戴帽子吗？

十月怀胎，终于卸货啦~这个时候，相信宝妈们心里都有种解脱的感觉。这里提醒大家，产后坐月子要多上心。这个时候，大家要多注意保暖，不能让自己着凉。尤其是头部，不能吹风，以防落下头疼的毛病。那么，春天坐月子要戴帽子吗？

春天坐月子要戴帽子吗?

咱们传统坐月子的方法是，产妇要长袖长裤，最好戴帽子、穿袜子，总之适当“捂一捂”，以免落下月子病。按照这个传统，为了避免头部吹风，坐月子最好戴帽子。这是因为产妇刚生完宝宝身体还很虚弱，全身毛孔处于张开状态，如果这个时候吹风容易落下头疼的毛病。

△ 看气温

春天乍暖还寒，此时戴上帽子也不会很热，特别早晚上气温比较低时，所以，最好戴着帽子，防止受凉。

但如果只是在室内没有外出的计划的话，也可以不戴帽子，毕竟屋里的温度相对要高，而且屋子里有空调、取暖器等取暖设备，不用担心。(没有感染人员在同一房间中，在家可以使用空调哦~)

△ 看身体情况

如果产妇体质弱，产后抵抗力差，容易受风寒，那么建议佩戴帽子。如果产妇体质还不错，孕期一直有坚持锻炼，在没有风的情况下可以不戴帽子，平时注意不要受凉就好。

春季坐月子戴什么帽子?

1. 月子头巾

选择月子头巾的一个好处是，它大多数是没有顶的，戴起来不会觉得闷热，如果怕热的产妇可以选择这种头巾。

2. 柔软舒适的毛线帽子

春天来了，气温升高，如果气温舒适选择柔软宽松的毛线帽很适合。因为毛线帽不仅透气性好，戴起来也很舒服。

如何选择月子帽?

1. 根据温度来选择

春秋季节温度适宜，可以选择毛线帽或者棉布帽。夏天天气炎热，月子头巾是最好的选择，冬天寒冷，建议选择保暖度较高的帽子，例如，珊瑚绒材质的帽子。

2. 样式越简单越好

对于月子帽的选择，大家应该遵循一个原则，就是“越简单越好”。产妇产后往往比较虚弱，很容易过敏。花哨的月子帽装饰物太多，这些东东材质不一，很有可能引起过敏，所以，样式越简单越好。

至于颜色，大家可以根据自己喜好选择颜色柔和的月子帽，这样可以帮助妈妈们保持一个愉悦的心情。

3. 根据头围大小选择

月子帽太小戴起来会有紧绷的感觉，而太大又容易透风，失去了保暖的效果，所以请根据自己的头围来选择，或者选择可以调整大小的月子帽。

4. 多准备几顶帽子

虽然刚刚生产完，产妇活动量比较小，但出汗往往比较多，所以很有必要多准备几顶帽子。这样的话，即使月子帽湿了，也可以及时更换。

相信大家看完这篇文章，应该对于帽子的选择上有了一定的了解。坐月子不是小事，即使是小小的帽子也要重视起来哦~

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