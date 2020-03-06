奉劝大家，断奶最好别太突然！

有时，由于出现意外情况或医疗紧急情况，断奶必须迅速进行。也有可能是宝突然决定在某一特定日期停止哺乳，并断奶。但是，不管是什么原因，突然断奶对你和宝宝的影响可能比你想象的要大。

突然断奶与逐渐断奶

如果是突然断奶，你可能没有时间让自己和孩子做好准备，迎接可能经历的身体和情感变化。当身体没有机会适应快速变化时，断奶会更困难，甚至更痛苦。

逐渐断奶与突然断奶情况相反。当一个孩子逐渐停止母乳喂养时，从母乳喂养到另一种营养来源的转变是缓慢的。建议逐渐断奶，循序渐进进行，身体更容易接受，因此你可能不会遇到一些乳房问题或其他与断奶有关的问题。

此外，逐渐断奶对孩子的伤害通常较小。母乳喂养提供了营养，但不仅如此，它还是舒适和安全的来源。所以，孩子断奶时会很痛苦，尤其是当一切发生得太快时，大家要能理解。

为什么有些宝妈会突然断奶？

确实有一些情况需要突然断奶，如医疗紧急情况。然而，在许多情况下，可以避免突然断奶。如果你不得不断奶，请咨询医生，看看是否真的有必要断奶，或者是否还有其他选择。

以下是宝妈突然停止母乳喂养的原因：

1.服用药物

有些处方药在哺乳期间是不能服用的。但是，许多药物对母乳喂养的女性是安全的。如果医生开了一种与母乳喂养不相容的新药，问问有没有安全的替代品。

当然，如果你的健康依赖于吃一些与母乳喂养不相容的东西，比如化疗药物来对抗癌症，那么你将别无选择，只能在治疗期间断奶。

2.疾病、住院治疗或手术

如果你患了常见疾病，仍应能够母乳喂养。如果你感冒或腹泻，不必停止母乳喂养。但是，如果你患了一个严重的疾病，必须住院或者需要手术，可能不得不停止母乳喂养，而且没有任何准备。

另一种情况，如果是孩子生病或需要住院，母乳对孩子很有帮助。如果可能的话，继续母乳喂养。

3.与孩子分离

当你必须离开孩子一段时间，可能是为了工作出差或长途旅行，将不能母乳喂养。

如果你打算回家后再开始母乳喂养，你可以用吸奶器来维持母乳供应。你甚至可以在你不在的时候把母乳递送回家。当然，这可能是一项具有挑战性和耗时的活动，因此许多妈妈选择停止母乳喂养。

4.来自他人的压力

来自伴侣、家人、朋友，甚至是不支持或不理解母乳喂养的网友的批评和压力可能会导致宝妈突然决定断奶，特别是当孩子年龄稍大时。

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