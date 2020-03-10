最怕孩子开口，不是扎心，就是很难回答！

小孩子可以是一个天使，也可以是一个小恶魔。就说那童言童语，有时候很可爱，但偶尔冒出的一句话很可能犀利又扎心，或者把你问懵！

前两天，微博上一个话题#小孩说过最可怕的一句话#引起达妈的注意。大家一起来围观吧。

这条点赞、评论超级多。已经是老阿姨的达妈现在才不怕，但第一、二、三次被叫“阿姨”时那个心理冲击哦，emmm……

当妈后最大的噩梦莫过于，娃坚决不睡，根本不给你做梦的机会!

小朋友，你这样的说话风格小心挨揍哦~

哎，请好好说话。但说一个人的手……断了……貌似也没错……

好奇+1，小孩子是怎么知道的呢?

作为一个文科生，达妈只认识所有的字，至于意思……

总是一句话，妈妈你不能批评我。不对，可以等秋天，哈哈哈~

为何说小孩子说话可怕？往往是因为他们太直白。来看看这些诗：

简直了！叹服！

小孩子果然奇思妙想多！他们爱思考很多时候也挺麻烦的，因为啊总有十万个为什么等着我们。这里给大家分享歪果小朋友的无厘头的问题：

达妈去问度娘了，有一位网友认真回答了呢~

真是一个小机灵鬼，为什么每天要穿衣服起床呀？

这真的一个好问题，有懂的评论区回答下哦~

感动ing！

好好活着不好嘛？

这个小朋友的为什么有点多。

要不，试试女孩？

孩子，你怎么那么可爱呀？

是不是很不好回答？！

咱们国家小朋友脑洞也很大，以后再分享孩子们的“童言无忌”。咱们以后再见哦~

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