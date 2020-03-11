育儿也需与时俱进，这些新观念熟悉起来

自古以来，有许多父母都是更愿意按照一些老观念去抚养教育自己的孩子。殊不知，随着时代在变化，育儿观念也在不断改变。今天我们就来聊一聊有哪些新的育儿观念是值得父母学习的。

1.看电视影响专注力？

相信很多家长都会有这样的感觉，自家孩子很爱看电视，如果不管一坐就是很久。大家可千万要注意哦~

曾有人做过这样一个研究，孩子在3-4岁时收看大量电视节目，等他长到6-7的时候，注意力就已经产生了问题。当然也会有人持反对意见，可是不管怎么说，长期看电视肯定是存在不好的影响的。所以为了能够更加健康快乐地成长，家长们一定要控制好宝宝看电视的时间。

2.古典音乐提高智商？

毋庸置疑，音乐可以丰富宝宝的生活。但是听古典音乐就可以提高宝宝的智商，这是真的吗？

曾有人做过这样一个实验，分别给两组学生听和不听莫扎克奏鸣曲，结果发现听的那一组比不听的考分要高，因此这个结论就被广泛传播开来了，很多妈妈都开始相信听古典音乐可以提高宝宝的智商。但其实到底有没有用，至今都还没有一个定论。所以，大家不要太过执着，具体还是看孩子的喜好。

3.过早进入园不利成长？

曾经有一些研究表明，孩子如果过早的进入幼儿园，行为方面会比待在家中的孩子出现较多问题。其实是这样吗？

事实上，孩子更多的走出家门，自控能力、独立处理问题的能力以及社交能力都能得到不同程度提升。且孩子进入幼儿园后，只要得到足够的关注与鼓励会过得很开心。所以，家长们也不必过于担心孩子是否过早进入幼儿园。

4.使用学步车利大于弊？

除了这些，还有就是一些家长为了让自己的孩子可以早日学会走路，就会给他买学步车。却不知道学步车会带来不小的安全隐患，孩子在移动的过程中容易发生磕、翻车碰等意外。

从孩子的安全着想，家长们最好还是别让孩子使用学步车。想让孩子学会走路，建议还是让他从一开始就学会靠自己的双脚和双腿来站立和行走。

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