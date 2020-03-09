特殊时期多加小心，宝宝玩具需定期清洁

玩具作为宝宝忠实的玩伴，不仅可以给他们带来不少的乐趣，还能开发智力，在宝宝的生活中扮演者非常重要的作用。这里提醒大家，为了孩子的健康，家长一定要定期对玩具进行消毒。下面请看玩具的正确清洁方法。

注意消毒工具

很多爸爸妈妈清洁玩具的主要工具就是消毒剂，但是请注意消毒剂不是万能的，更不是必须的。

目前，市面上的消毒剂多采用化学方法起到杀菌杀毒作用，比如很多有效成分是对氯间二甲苯酚、次氯酸钠。如果爸爸妈妈简单粗暴地使用消毒剂来清洗玩具，可能会使玩具上残留化学成分，宝宝接触可引起皮肤过敏。还有，很多孩子很喜欢啃咬玩具，可能导致孩子误食了损伤肠胃，不利于身体健康。

此外，爸爸妈妈要知道，如非必要不要使用消毒液，若过度使用消毒液可致微生物细菌耐药性增强，助长病菌肆虐。而让孩子长期处于无菌的环境之中，很容易被入侵的病菌打得溃不成军。

根据玩具的材质进行清洁

不同的玩具是采用不同的消毒方式，这样才能保证玩具清洁的干净、卫生。

1.塑料玩具

如果不带玩具可以使用奶瓶清洁剂来清洁，提醒记得使用软毛刷清理各个缝隙以及死角部位哦~

如果是带电池的玩具，大家可以先用软布蘸取75%的医用酒精或者是小苏打擦拭，然后另取干净的软布蘸清水擦拭，再放在通风处晾干。注意不要让水接触到带电部位，或让水跑到玩具里面。

2.毛绒玩具

如果是可水洗的毛绒玩具，可以用婴幼儿衣物清洗液来清洁，等充分漂洗后放在阳光下晒干。如果是那种大个头或是带电池的毛绒玩具，推荐用粗盐、小苏打干洗。

3.木制玩具

木制玩具耐玩，安全系数也高。除了白醋以外，还可以用肥皂水烫洗。如果玩具包面有油漆涂层可以使用奶瓶清洗剂来清洁。对了，木制玩具受潮容易霉变，清洁后要注意通风充分晾干。

4.电子玩具

在清洗电子玩具之前一定要将电源关闭、电池卸下，然后再用干净的软布蘸取75%的酒精进行擦拭，非元器件部位可以用清水多擦洗几遍。如果外层有布料且好拆卸，不妨拆下单独清洗。

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