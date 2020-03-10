脸部浮肿宝妈别慌，这几招即可轻松搞定

很多女性朋友都曾吐槽过，自己一早起来脸竟然水肿了，真的是太丑了，想化个妆遮掩一下都不容易啊~确实，脸部浮肿还挺影响一个人的形象。别着急，这里就给大家推荐几个化解之法：

1.保持睡眠充足

良好的睡眠是美容的开始，平时敷再多的面膜用再多的保养品，可能也不及优质睡眠带来的美容效果。最佳情况下是保证每天能够有8个小时的睡眠时间。如果睡眠过少，经常熬夜，不仅黑眼圈会找上门，还会长赘肉。

缺觉呢会造成身体的新陈代谢速度缓慢，体内废弃物或水分难以顺利排出，使得脸蛋容易水肿，腰腹部容易囤积脂肪。所以，姐妹们一定要好好睡觉，没事别熬夜！

2.做面部运动

和身体的其他部分一样，脸部也可以通过锻炼变得更精致哦~大家可以做一些很夸张的表情，比如张大嘴，使其呈圆形，然后慢慢收拢。也可以练习汉语拼音中的基础发音，读出来时嘴巴尽量张开，让脸部的每个肌肉群都运动到。

3.改变洗脸方式

如果想要缓解脸部水肿，不妨换一种洗脸方式。在用洗面奶之前，先用冷水和热水交替敷脸。方法是先用热毛巾敷脸，再换冷毛巾，重复3次。这么做可以让面部的血管收缩、扩张，可以促进血液循环，排出多余的水分，消除脸部浮肿，让脸蛋恢复原来的模样。

4.冰块敷脸

这是一个急救办法，早上时间紧张，用冰块敷脸可以快速消肿。如果家里没冰块，冰镇的饮料、雪糕都可以。还可以每晚在冰箱里放一个铁勺子，第二天一早直接就可以拿过来用了。

5.刮痧

刮痧也是一个办法，如果是因为血液循环差造成的脸部水肿可以试试。不过，这个方法有一定的技术要求，必须得在指定的穴位按摩才有比较明显的效果。而且力度不能太大，不然会使肌肤受损。

如果你经常脸部水肿，那么不妨试试上述的几个方法。如果问题比较严重，可能是疾病引起的，应引起重视及时就医。

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