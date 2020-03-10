教育孩子，别忘记告诉他这几句话！

孩子的想法比较简单，但这有时候可能会给他们带来危险。所以，这几句话一定要告诫孩子，关键时刻可保护孩子的人身安全。接下来就让我们一起来看看，到底是哪些话如此重要。

1.安全第一

假使孩子在上学或放学路上，遇到敲诈勒索甚至是抢劫，当然这几率很小。但我们要必要告诉孩子：无论什么情况下安全第一，财务再贵重钱也不如安全重要。

此外还要告诉孩子，事出有因的情况下，并不会责骂他。相信这样解释清楚以后，万一孩子遇到危险，也会把自己的安全放在第一位了。

2.保护隐私

近年来，媒体曝出不少猥亵、性侵儿童案件，这都警示着我们要保护好孩子，以防他们受到侵害。作为家长，我们要让孩子明白，自己的身体由自己决定。身体某些部位，主要指的是背心裤衩遮盖的地方，别人不能看也不能碰，对于不喜欢的触碰要大胆说“不”。

大家一定要从小培养孩子性方面的安全意识。在性教育上，家长千万别羞于启齿，你觉得孩子太小坏人可不会。与此同时，大家应日常应留意孩子，以便及时发现孩子异常，引导或帮助他解决问题。

3.及时呼救

家长还应让孩子知道，特殊情况一定要特殊处理，不要拘于父母平时的管教，而是应该随机应变以图自保。比如当发生紧急状况的时候，孩子可以大喊大叫引起路人注意，不要再顾忌什么礼仪，甚至可以破坏一些家里或公共场所的设施。

还有一点，那就是坏人是可以骗的，同时也必要帮坏人保守秘密。大家应告诉孩子，如果被欺负了一定要及时告诉自己或老师。

当然除了以上这些，可能还有很多需要教给孩子的，在此就不一一列举。家长们要能够举一反三，根据自己家孩子性格进行指导，比如可以采用角色扮演的方式。

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