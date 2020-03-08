家长必备急救tips，关键时刻救命的！

在生活中，难免会有一些意外会发生。正所谓，你永远不知道，明天和意外到底哪个先来。那么，在发生紧急情况的时候，作为家长的你，在那么紧急的情况下，是否能够明白自己接下来该做什么呢？

这里建议家长平时记录好的孩子身体状况，一旦发生意外可以帮医生快速作出诊断。

1.孩子的血型及身高体重

有些家长可能会觉得，知道孩子的血型这是一件十分重要的事，所以就只关注了他们的血型，反而对身高和体重不在意。

但事实上，血型只要测一次就基本不会再变了，而身高体重却实时变动，而身高、体重都是可以决定医生对孩子的用药剂量，所以家长在平时要记得时常更新孩子的身高、体重信息。

2.孩子的过敏史

记录过敏史相对记录血型来说，就更重要了，因为这可能会产生致命的影响。所以家长在平时的生活中，一定要记得认真记录你的孩子是否对药物（青霉素，或其它抗生素）等有过敏现象。

还有就是有些孩子可能会对某种食物过敏，当然，除了食物以外的东西，只要是过敏都要记得及时记录。因为这些记录都可以在意外发生的时候帮助急救人员快速找出问题的原因，从而避免意外发生的发生。

3.孩子的患病

在意外发生的时候，急救人员首先就得要了解你的孩子之前是否患过什么疾病，因为这些疾病对他们急救时采取什么措施是有一定影响的。

如果你的孩子之前曾做过手术的话，那么手术的时间及类型是一定要记录的。如果你的孩子曾患过慢性疾病，那么家长们一定要记得及时告诉医生，这样可以帮助医生快速地了解且挽救孩子的性命。所以，家长们在平时的时候一定要谨记这些，时时刻刻为孩子的安全着想。

除此之外，家长还应对孩子的疫苗接种有一个详细的记录。因为这些都可以帮助医生及时地作出诊断。且如果孩子在接种某种疫苗时有什么不适的反应，都要记录在册，关键时刻可以不耽误最佳治疗时间。

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