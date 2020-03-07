怀孕时长得肉，产后多久能瘦掉？

经常会听到身边的孕妇朋友们这样说，哎呀！等我把他生下来，就可以卸货了，那时候就不会像现在这么胖了，应该就会瘦很多。但其实，在生完宝宝之后，体重想要快速恢复到怀孕之前，也是件不容易的事情。那么分娩后到底会瘦多少斤呢？今天就来聊一聊这个话题。

1.分娩后瘦的速度与什么有关

很多准妈妈们都知道，在怀孕后自己的体重会增长很多。那么，体重的增长与什么有关呢？

其实这与你的身高、遗传、孕期反应都有关系。此外孕妇在孕期增长的体重与产后减少的体重是不一定成比例的。因为，你在孕期增长的体重一部分是长在宝宝身上，还有一部分是长在自己身上的，所以要想完全恢复到自己怀孕之前的体重，并不是那么简单。

2.产后如何做会加速瘦身

很多准妈妈在产后都想快速回到孕前的体重，那么你应该怎么做呢？

首先，你要坚持母乳喂养宝宝，因为在母乳喂养宝宝的同时也会消耗体内的大量热量。其次，就是一定要保证饮食的多样性，每餐都要吃蔬菜、水果、鱼类、牛肉、低脂奶等健康的食物，不建议节食减肥的哦。再者，可以适当做一些运动，比如在饭后出门散散步，通常30-60分钟最好，这样也有助于你消耗体内的脂肪。此外也可以报个游泳班，游泳也可以快速消耗体内脂肪。

3.如何科学瘦身

通常情况下，身体的各脏器在孕后想要恢复到之前的状态，大概需要一个半月左右。所以，在产后的一个半月内，最好是以休养为主，这个时候就不要想着如何快速减肥。尤其是剖腹产的孕妇，这时候一定要注意修养，不能让自己过于劳累，这样也有助于后期的减肥。

当然，在这里还得提醒各位妈妈，身体才是最重要的。不要把减肥当成使命一样去完成。在产后，养好自己的身体才是关键。有个好身体，你才有机会去做接下来的事情。

减肥这种事，贵在坚持！毕竟肉也不是一天两天长的。也得提醒那些正处在孕期的准妈妈们，一定要注意合理饮食、适当运动，只有把身体长期控制在较好的状态下，才会更有助于产后恢复。

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