别再误解孩子了，“笨手笨脚”非他所愿

相信很多家长都会有这样的烦恼，自家孩子有时候笨手笨脚的。一会儿把桌子上的牛奶打翻，一会又把书桌上的台灯弄倒，甚至玩闹的时候把身上搞得到处都是伤……每当遇到上述情况，很多父母都会很急躁。有些人还会想，难道我的孩子天生就这样了吗？

爱玩是孩子的天性

生活中，不少父母常吐槽自家孩子太顽皮，一刻都闲不下来，特别是家有男宝的家庭。这是因为学龄前的男孩新陈代谢比较旺盛，腿部和手臂肌肉也就发育得比女孩快，所以会比女孩更好动。

而学龄前女孩呢，神经系统发育更快一些，所以往往偏爱涂色、剪贴、给洋娃娃穿衣等使用手指的活动。

孩子“笨手笨脚”的原因

孩子还小，没什么危险意识，经常把被子随手一放在桌子边缘，兴奋起来跑跳乱跳，或是把玩具撒一地等等。面对这些情况，父母们很是头疼。那么，到底怎么回事呢？

其实父母也不必太担心，这只是因为小孩的肌肉不够发达，缺乏足够的动作练习，所以做很多事的时候就会显得笨手笨脚。等他们大一点，锻炼足够了，手脚自然灵活起来。

不过，这里有一些例外。有些孩子很笨拙是因为膝盖内弯，或是双腿长度不一，亦或有只脚丫长了斗鸡眼造成。如有是因为这些原因，大家应及时带孩子去医院就医。

父母应如何帮助孩子？

在孩子因为“笨手笨脚”而受伤时，父母要切记不要一昧抱怨和责备孩子，甚至直接给孩子贴上“你真笨”的标签。这样做对孩子伤害很大，可能给他造成永久性的负面影响。

正确的做法是助孩子解决这个问题。比如可以帮助他去有意识锻炼肌肉（和孩子一起跑步、玩球、跳舞等）。也可以陪孩子玩游戏，比如拿取玩具。如果孩子喜欢涂鸦，不妨引导他们在纸上作画，让他充分发挥想象力。

与此同时，为了避免意外发生，给孩子准备不易打碎的餐具，教导一些安全规则，比如不要乱跳乱跳。也可以在孩子人来疯时，给他讲个故事或一起做个游戏，分散他的注意力，让他慢慢安静下来。

如果孩子笨拙是生理上的问题，那么应根据实际情况应对，比如购买垫高的鞋子、护膝或配眼镜，必要时请寻求医疗协助。

由此可见，孩子“笨手笨脚”多是因为他们还太小了，肌肉运动还不协调造成。大家平时让孩子做一些锻炼肌肉的运动，并教导他们注意安全就好。等孩子大一点，你就会发现，其实你的孩子一定都不笨。

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