小孩咳嗽厉害怎么办？pick应对之策

孩子咳嗽，父母着急。很多新手父母育儿经验不足，治疗孩子咳嗽是没有对症进行处理，导致咳嗽变得越来越厉害。那么，小孩咳嗽厉害怎么办？大家赶紧来学习一下正确的应对方法吧。

1.普通感冒引起的咳嗽

普通感冒引起的咳嗽通常是一声声刺激性干咳，好像是喉咙瘙痒一样，并且没有痰液。普通感冒引起的咳嗽不分早晚，不存在气喘、呼吸急促等症状。

应对之策：一般不需要特别治疗，大这种情况不用忙着给孩子服用止咳糖浆、止咳片等止咳药物，只需让他多喝水即可。

2.流感引起的咳嗽

孩子被流感病毒感染后，嘶哑咳嗽会越来越严重，痰液逐渐增多。容易高烧，难退。孩子发烧咳嗽时，常常会有呼吸急促的表现。

应对之策：发现孩子有疑似流感的症状，应立即带他去医院。

3.咽喉炎引起的咳嗽

孩子如果患咽喉炎，说话时声音会嘶哑，咳嗽时会发出“空、空”的声音，咳出的脓痰较少，大部分会被咽进。

应对之策：不要盲目给孩子服药治疗，应及时就诊，请医生进行治疗和处理。

4.冷空气引起的咳嗽

孩子受凉后会出现刺激性干咳，痰液清淡，没有其他呼吸道症状。

应对之策：大家要经常带孩子外出运动，增强温度的适应能力。孩子经常接受锻炼，呼吸道才不会受到冷空气刺激后出现咳嗽症状。

5.气管炎性咳嗽

孩子患气管炎性咳嗽，刚开始会有打喷嚏、流鼻涕、干咳、咽喉不适等感冒症状，到了后期，轻度干咳会变为湿性咳嗽，咳出黄色脓痰。

应对之策：刚发病时有明显的感冒症状，大家可以给孩子服用感冒药，但最好不要用止咳药。孩子咳嗽痰液较多或者咳出脓痰，说明存在继发细菌感染，应在医生指导下服用抗生素类药物进行治疗。

6.细支气管炎性咳嗽

细支气管炎性咳嗽的主要症状是刺激性干咳，且痰液较多。孩子咳嗽时常伴有呼吸和喘息症状。

应对之策：孩子只有气喘没有呼吸困难等症状，说明病情较轻，建议大家在房间里使用加湿器帮助孩子排痰，并让他多喝水。如果孩子咳嗽时呼吸困难或者影响饮食，大家要立即带他去医院就诊。

7.过敏性咳嗽

孩子患过敏性咳嗽会有持续或反复发作的剧烈咳嗽，大多是阵发性发作。孩子玩耍和哭闹时咳嗽变得厉害，且晚上咳嗽比白天厉害。

应对之策：如果孩子有哮喘史或其他过敏史，大家要格外注意，一旦发现孩子有这类情况要立即送他去医院就诊，做到早诊断，早治疗，避免发展成哮喘病。

小孩咳嗽厉害怎么办？大家只要找到孩子的病因，再采取对应的治疗方法就能帮助孩子缓解咳嗽，早日恢复健康。

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