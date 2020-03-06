宝宝为何很晚才会走路？这篇给你答案

有的父母会感到纳闷：别人家的孩子不到一岁就可以满地跑了，而自己的孩子到了一岁半还不能独自行走。其实，出现这种现象并不奇怪，它和父母的行为有很大的关系。下面育姐给大家做一个详细的解析。

1.给宝宝使用学步车

宝宝学习行走时，很多父母会给他使用学步车。这些父母认为，宝宝在学步车里学走路十分安全，不会摔倒受伤。但育姐要提醒大家，使用学步车会让宝宝的走路动作受到限制，养成错误的行走姿势。除此之外，经常使用学步车会让宝宝依赖心理，不利于他以后独立行走。

2.不让宝宝光脚学走

有很多父母会购买专门的学步袜和学步鞋让宝宝练习行走，其实，让宝宝光脚学走路才是正确做法。宝宝的足底有许多末梢神经，光脚走路时通过与不同材质地面的接触，不仅可以加快感官发展，提高身体协调性，还能锻炼踝关节柔韧性，养成正确的走路姿势和习惯。

此外，宝宝光脚走路，没有鞋袜的约束，可以促进脚弓的形成，避免出现扁平足。

3.提前让孩子学走路

大家都知道，宝宝学习走路前要先学会翻身、独坐、爬行等动作。其中爬行练习最为重要，它能够增强宝宝的手臂和腿部力量，让宝宝学走路时更稳当。

但有一些父母比较心急，宝宝爬行还没有练习好，就提前让他站起来走路。宝宝的基础没有打好，走起路来总是跌跌撞撞，还不能长时间行走，反而延长了他的学步期。

这里育姐要提醒大家，一定遵循宝宝身体发育规律，不要提前让宝宝学走路，心急吃不了热豆腐。

4.不敢放手让宝宝独立行走

有的父母十分溺爱宝宝，宝宝学习走路时总是牵着扶着，生怕他跌倒受伤。其实，这种做法对宝宝学习行走非常不利。育姐提醒大家，宝宝学习走路时没有不摔跤的，爸爸妈妈越是不放手让宝宝独立行走，宝宝的依赖性就越强，学会走路的时间要比同龄人要晚得多。

5.宝宝外出总是抱着或坐童车

宝宝学习走路是一个熟能生巧的过程，大家一定要让他多多练习。如果出门时爸爸妈妈总是抱着宝宝或者让他坐在童车里，不让其下地行走，那么，宝宝学会走路的时间自然比同龄宝宝更晚了。

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