高中生为逃避高考绑架侄子，弄巧成拙暴露自己

据印度亚洲通讯社报道，3月2日印度中央邦发生一起离奇的绑架案，一名高中生将他3岁侄子绑走，并在作案现场留下一张纸条。没想到这张字条漏洞百出，反而暴露了自己。随后，他在接受警方审讯时交代了事情的经过。

高中生深夜绑走侄子，自作聪明留下纸条

据了解，这名高中生的名字是兰比尔，今年18岁。3月2日凌晨，兰比尔趁3岁侄子熟睡之机用绳子将他捆绑后带走，并将丢弃在一个村庄附近的空地上。将侄子带走时，他还自作聪明地在侄子家留了一张纸条。

当天下午3点左右，孩子妈妈发现孩子不见踪影，于是立即向警方报案。警方接到报警后立即派出多名警察赶往现场进行调查。警方在现场找到了兰比尔留下的纸条，纸条内容前言不搭后语，主要意思是要兰比尔帮忙，去指定地点寻找丢失的孩子。

绑架动机是逃避高考，孩子被成功解救

警方找来兰比尔并对其进行了审讯，最终兰比尔交代了整件事的经过。随后，警察让兰比尔带路找到了孩子，并将其救了回来。警方以绑架未成年人的罪名将兰比尔记录在案。

当地警方在接受媒体采访时表示：“兰比尔已经向警方坦白了。他先把侄子绑走，再用绳子把孩子捆绑起来，扔在一个村庄附近的空地上。他这么做的目的是以帮忙寻找侄子为由，不去参加3月3日举行的全国12年级考试（印度高考）。”

据了解，参加全国12年级考试（印度高考）的高中生中，只有三分之一可以上大学深造，考生面临着巨大的考试压力。另外，近几年印度高考的反作弊手段不断升级，每年都有很多高中生临时放弃高考。

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