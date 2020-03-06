孕前超重，怀孕后要注意什么？

孕期健康饮食、控制体重增长和规律的身体活动，可以帮助你和宝宝在孕期和分娩后保持健康。如果你孕前超重，那么孕期时更要多注意。具体需要做好哪些事，请接着往下看：

关注健康食品

与其专注于不该吃的东西，不如专注于健康食品。吃大量的蔬菜、水果、全麦面包和谷类食品，来补充各种维生素、矿物质和纤维。再比如，低脂乳制品可以补充钙、蛋白质和碘的，精瘦的红肉可以补充铁和蛋白质，沙丁鱼等可以补充ω-3脂肪酸和蛋白质。

少食多餐

这可以帮助控制健康的体重和其他孕期问题，如胃灼热。饮食规律也能促进新陈代谢，有助于稳定血糖水平，并阻止过饿和过多地吃含糖和脂肪的食物。这里强调一点，不吃饭不会帮助控制健康的体重。

多喝水

水是健康的最佳饮品。怀孕的时候需要更多的水，每天至少喝6-8杯。风味牛奶、软饮料和果汁会导致额外的体重增加。例如，600毫升的调味牛奶含有大约70ml的糖。这会使体重增加的可能性更大。

警惕欲望陷阱

怀孕期间很容易开始吃大量的巧克力、薯条、冰淇淋、棒棒糖、调味奶、饼干或蛋糕，并将这责任推给怀孕。请控制住自己，从孕期开始就给孩子做个好榜样吧~

有计划地进行

事先计划好你要吃的东西，准备好饭菜和点心是做出健康食物选择的好方法。列一个星期的晚餐菜单可以使购物和烹饪更容易。

用非食物奖励自己

怀孕很辛苦，所以想要一些奖励是正常的。大家应寻找不涉及食物的奖励！你可以去看场电影，和闺蜜小聚，或者让丈夫或家人按摩。

保持活跃

建议每天坚持做30分钟的轻到中度的运动。如果怀孕前没有运动习惯，那没关系，现在开始还为时未晚。散步或游泳都是不错的选择。它不需要一次30分钟——你可以把它分开，每次散步3到10分钟。

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