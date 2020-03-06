有孕后你焦虑吗？教你正确应对姿势

许多准妈妈都在怀孕期间感到焦虑，这是非常正常的事情。但是，过于焦虑也会影响准妈妈自身以及宝宝的健康。那么，该如何处理孕期的压力和焦虑呢？本文将给出答案。

孕期非常焦虑正常么？

每个女性怀孕的时候都会感到焦虑，毕竟身体里正孕育着一个新的生命。

为吃的、喝的、想的、感觉到的和要做的而烦恼是很自然的事。担心孩子是否健康、担心这个新生命会如何改变你的生活和人际关系、担心自己是否真的能胜任为人父母，这些都是非常正常的。

温和地和伴侣分享你的担忧，即使这份担忧是关于他的。有很大可能，你的伴侣也有自己的顾虑。公开交流顾虑会使你们双方都感觉更好。

也可以向朋友或家人寻求帮助。其他准妈妈因为处于同样的阶段，有着同样的担忧，大家彼此之间可以相互支持。

如果你非常焦虑，或者有特别的理由担心孩子的健康，告诉医生你的担忧。如果在交流且进行了检查之后，你仍然控制不住的焦虑，可以去寻求专业咨询。

孕期压力大这会影响宝宝么？

虽然压力是现代日常生活的一部分，但长期处于高强度压力下会增加早产或低出生体重婴儿的几率。

如果你习惯于付出或过于投身于工作，你要知道照顾好自己是照顾好宝宝的一个重要部分。减少压力或学会如何管理压力有助于更健康的怀孕。

孕期如何平静下来？

这里有一些方法来管理你的压力，减少工作和家庭中的焦虑：

(1) 习惯说“不”。现在是时候摆脱你一个人可以做所有事情的想法了。你做不到的，你并不是一个超人。放慢速度，习惯向朋友和爱人求助。

(2) 减少家务劳动，用这些时间来休息、小睡或读书。

(3) 尽可能利用病假或假期。花一下午甚至一天在家休息，这会帮助你度过艰难的一周。

(4) 尝试深呼吸、瑜伽或伸展运动。如果条件允许，请在专业人士的指导下进行。

(5) 规律运动，比如游泳或走路。如果之前没有运动的习惯，那不要勉强自己，循序渐进的来。

(6) 尽量健康、平衡饮食。最好不要挑食、偏食，即便再喜欢某种食物也应适量食用。

(7) 早点睡觉。你的身体正长时间为宝宝提供营养，需要充足的睡眠。

(8) 避免“信息过载”。阅读有关怀孕的书籍，听你朋友的怀孕故事，这些都很好。但是不要深究那些在你怀孕期间可能发生(也可能不会发生)的可怕事情。相反，你应该把注意力放在你的感受和你现在所发生的事情上。

(9) 参加甚至是成立一个互助小组。如果你正在经历一段困难的时期，有人和你一起可以大大减轻你的负担。

(10) 如果你承受着不寻常的压力，或者感觉自己快要崩溃了，可以去看医生。专业人士可以更好地评估你的焦虑有多严重，你可能需要做什么才能感觉好一些。坦率地和医生交流，保护你和孩子，并降低产后焦虑和抑郁的几率。

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