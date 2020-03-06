别再犯这些育儿错误，来学做高效能父母！

有些父母常常只依赖于自己的直觉，不想在常见的育儿问题上寻求帮助。然而，事实上我们中的许多人并不是本能地知道作为父母所面临的每一种情况下该怎么做，我们都会不时犯错。学习克服常见的育儿错误将使你成为一个高效能的父母。

最常见的育儿错误

1.不尝试解决问题

许多父母都会数月或数年忍受生活中常见的问题。这可能包括就寝时间的斗争，经常夜间醒来，或老发脾气和大孩子有行为问题等。

作为父母，你面临的大多数问题都可以改变或解决。不过，你可能需要一些帮助。有很多书、网站和人可以帮助你度过育儿挑战。当面临更困难或持续的问题时，儿科医生和其他健康专家也能为你提供帮助。

2.高估或低估问题

在你试图解决问题之前，你必须先决定什么是问题，什么不是问题。如果这是一个问题，你会面临多大的挑战。

比如学龄前儿童偶尔会发脾气，青少年试图远离家人等。一般来说，这些都是简单的与年龄相适应的问题，大家不要太紧张。另一方面，你不应该轻视一个问题，比如孩子偷窃或作弊。

3.有不切实际的期望

如果你对孩子应该做什么抱有不切实际的期望，实际上会制造出新的问题。比如2岁半的孩子对便盆训练不感兴趣，你却感到沮丧或不耐烦。希望大家能确保你的期望与孩子的发展能力或预期相匹配。

4.前后言行不一致

没有什么比不一致的育儿方式更能伤害孩子了。如果你有时很严格，但在其他时候让步，或只是不关心你的孩子在做什么，他们将很难知道他们的期望和如何行动。

5.没有规则或设置限制

你可能认为自己是在帮你的孩子，让他们做他们想做的事。但是对大多数年幼的孩子来说，没有任何限制的生活是很糟糕。制定规则、设置限制、坚持常规和提供有限的选择，将帮助孩子了解并期待一天中会发生什么。

6.进行粗暴式打骂教育

这会给孩子带来负面影响。与其阻止孩子的问题行为，不如学习更有效的纪律技巧，而不是浪费大量时间和精力和孩子进行战斗。

高效能父母的5大习惯

你会说错话，做出错误的选择，在错误的时间出现。但你的目标不应该是努力成为一个完美的父母，这根本不可能实现。要知道，你的错误、不幸和失误都是给孩子上宝贵人生课的机会。达妈的目标是培养一个心智强大、有责任心的孩子，使他们能够适应成人生活的现实。

1.执行规则

家规和界限不仅能让你保持理智，还能帮助成长中的孩子感到稳定和安全。一个有效率的父母很清楚孩子是什么，不允许做什么，他们要完成的家务事，以及他们应该如何对待家里的其他人(和宠物)。如果孩子违反了一条重要的规则，比如打你，就要立即执行。

提醒大家，记得向孩子表明你的任务是帮助他学会遵守规则，帮助他从错误中吸取教训。

2.保持灵活性

有人在执行规则，然后有人过于严格。在某些情况下，需要保持一定的灵活性。

制定太多的规则可能会适得其反。孩子通常应该知道违反某些规则的后果，但有效的纪律并不是一件黑白分明的事情。随着家庭的成长，孩子的年龄和情况的变化，调整规则和结果。

3.大声朗读

大声朗读能让孩子接触到新的词汇，接受新的概念，让他沉浸在新的世界中。一个经常阅读的孩子将对语法结构有更大的理解和更强的想象力，当然也学到了大量的知识。

4.注重陪伴

在你的日常生活中，你花很多时间和你的孩子在一起，对吗?毕竟，你每天早上都要去上班，通勤上学，一起工作，今晚吃晚饭，晚上给他们盖被子。然而，这些都不是真正的高质量的时间，孩子需要和父母在一起才能茁壮成长。目的每天留出10到15分钟，让孩子全神贯注地做自己选择的活动。

5.适时放手

总会有这样的情况，孩子需要你的帮助，甚至需要某种形式的救助，但是随着他长大了，请退一步看看他是如何克服自己面临的挑战的。

向孩子解释，有时候，尽管努力工作，但事情并不像计划的那样。鼓励他继续磨练自己的技能，再试一次。这会让孩子懂得父母不会总帮解决他们的问题，而且有时事情不会按他们的方式发展，但这不能成为放弃的理由。

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