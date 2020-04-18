警惕胎儿畸形，这些食品准妈妈别多吃！

怀孕期间，很多准妈妈会为了让腹中胎儿健康成长，吃很多种食物补充营养。但育姐要提醒大家，孕期饮食有很多禁忌，有的食品不能多吃，否则可能会导致胎儿畸形。赶紧来了解一下都有哪些食品吧。

1.垃圾食品

辣条、薯片等零食很好吃，深受人们欢迎。有的准妈妈感到肚子饿时，常常会撕开一包薯片开心地吃起来。但这些零食都是垃圾食品，其中含有的食品添加剂有可能会影响腹中宝宝发育，甚至导致胎儿畸形。

2.咖啡

现在很多人喜欢咖啡，但咖啡里含有咖啡因。孕期经常喝咖啡有可能导致胎儿畸形、流产，甚至是死胎。为了孩子的健康着想，大家在怀孕时一定要忍住诱惑，不要多喝咖啡，最好一口也不喝。

3.烟酒

大家都知道，抽烟喝酒会损害身体健康，但依然有很多人喜欢抽烟喝酒，其中就有不少女性朋友。烟草中含有大量对人体有害成分，有可能导致宝宝畸形的成分。而酒精可以通过胎盘进入宝宝体内，会给宝宝神经系统带来不利影响。因此，为了能生出一个健康宝宝，不管是男性还是女性在备孕期间都要戒烟戒酒。

4.口味重的菜肴

现在人们的生活水平提高了，做菜时讲究色香味俱全。但准妈妈在怀孕期间饮食一定要保持清淡，味道较重的菜肴准不要多吃，比如腌菜等食物中含盐量较高，准妈妈经常食用不仅会增加患癌风险，还有可能导致宝宝畸形。

TIPS：预防胎儿畸形吃什么食物好？

孕期想要预防胎儿畸形，育姐建议大家多吃以下食物：

1.叶酸

准妈妈在孕期摄入叶酸不足会导致胎儿神经管畸形，妨碍宝宝的大脑发育导致新生儿智力低下。因此，大家在孕期要多吃绿叶蔬菜，并且坚持服用叶酸片。

2.鱼类

鱼肉含有大量蛋白质、不饱和脂肪酸、卵磷脂、氨基酸、维生素、微量元素等多种营养物质，准妈妈经常吃鱼不仅可以预防早产、胎儿畸形，还能促进胎儿大脑发育，让宝宝聪明伶俐。

3.蛋白质

蛋白质除了能提高准妈妈免疫力，防止肌肤老化外，还能满足胎儿大脑发育的营养需要，预防胎儿畸形，因此，孕妇要多吃富含优质蛋白质的食物。育姐建议，在孕期每天坚持吃一个鸡蛋。

4.芝麻酱

芝麻酱除了还有叶酸外，还含有一种孕妇亟需的营养元素——维生素E。叶酸和维生素E这两种营养元素可以增强准妈妈的身体抵抗力，加快胎儿的大脑发育，有助于预防胎儿畸形。

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