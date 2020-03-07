小孩感冒咳嗽，这五种治疗方法最靠谱！

孩子感冒后，常常会出现咳嗽症状。面对感冒后咳嗽父母无需过度担心，只需帮助孩子把痰液排出体外，就能让咳嗽症状得到缓解。那么，治疗小儿感冒咳嗽具体该用什么方法呢？赶紧来学习一下吧。

1.雾化吸入治疗

孩子不喜欢吃药，大家可以让他尝试雾化治疗。雾化治疗常用的药物是吸入布地奈德混悬液，它可以降低气管的炎症反应，从而缓解咳嗽症状。如果宝宝咳嗽时伴有喘息，在做雾化时医生还会使用扩张气管的药物，比如沙丁胺醇雾化溶液或硫酸特布他林雾化溶液。

2.化痰扩张气管

孩子频繁咳嗽伴有喘息症状，且痰液很难咳出体外，建议服用化痰和扩张气管的药物，以保证呼吸道通畅。

孩子不满一周岁，建议服用氨溴特罗口服溶液。氨溴特罗口服溶液不仅疗效好，而且口味适合儿童，不会使孩子产生抗拒心理，大家只需根据说明书上规定的用量给孩子服用即可。孩子年龄在一岁以上，如果没有喘息症状和痰液，也可以服用氨溴特罗口服溶液。具体如何服药请谨遵医嘱。

3.抗菌药物治疗

如果孩子感冒咳嗽是继发细菌感染引起的，最好在医生的指导下服用抗菌类药物进行治疗。普通的细菌感染，建议选择头孢克洛或者是阿莫西林；支原体感染，推荐使用红霉素或者是阿奇霉素。

4.谨慎使用镇咳药

孩子咳嗽的很厉害，已经严重影响了正常的饮食和睡眠，大家最好给他服用镇咳药缓解症状。目前市场上的儿童镇咳药比较少，比如右美沙芬糖浆。这种镇咳药安全性较高，疗效不错，可以听从医生建议给孩子服用。

5.非药物疗法

孩子咳嗽不严重，多喝水可以湿润气管缓解咳嗽症状。另外，打开空气加湿器提升房间湿度，也可以起到缓解孩子咳嗽的效果。

孩子晚上睡觉时咳嗽，多垫几个枕头抬高头部可以减少鼻腔分泌物向后引流，起到缓解咳嗽的作用，大家不妨试一试。

面对小孩感冒咳嗽，大家不要惊慌，使用以上几种方法一定可以有效改善孩子咳嗽症状，让孩子尽快恢复健康。

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