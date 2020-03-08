单亲妈妈杀害幼子被判刑，上诉最高院被驳回

据英国《每日星报》报道，2018年4月克罗地亚发生一起凶杀案，一名3岁男童被单亲妈妈闷死后抛尸河里。后来这名妈妈的罪行败露，被法院判处33年有期徒刑。她的律师团队不满判决，于是提出上诉。近日，克罗地亚最高法院驳回妈妈的上诉，维持原判。

为了出国度假，宝妈伙同他人闷死亲生儿子

这名妈妈名叫基娅拉·帕西克，现年33岁。2018年4月，帕西克想去马其顿度假，但因为要照顾儿子无法前往，于是她心生歹念，伙同一名15岁少女将孩子闷死。

帕西克将儿子的手脚控制住，15岁的同伙将一个枕头盖在孩子脸上，直至孩子不再挣扎为止。随后，两人将孩子的尸体抛到河里。作案完毕后，帕西克向警方报案，谎称自己的儿子失踪了，最后一次见他是在家附近的儿童公园里。

妈妈罪行败露被判33年监禁，上诉被驳回

对于妈妈这套说辞，警方一开始就不相信。经过几个小时的审讯，帕西克终于交代了自己的犯罪事实，并说出了两人的抛尸地点。后来，帕西克被法院判处33年有期徒刑，她15岁的同伙被判3年有期徒刑，被关押在一个青年拘留中心里服刑。

克罗地亚最高法院表示，被告律师团队提出的上诉根本没有任何依据，因此驳回上诉，维持原判。最高法院认为，帕西克的犯罪计划十分残忍，并且她十分冷漠的执行了犯罪计划，说明先前的判决是正确的。

据当地媒体报道称，最高法院的裁定是终审裁定，帕西克不能再次提起上诉。

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