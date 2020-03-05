给新生儿洗澡，快get这些技能！

一周洗2-3次澡就足以让新生儿保持身体清洁。但是如果宝宝真的喜欢洗澡，你可以每天给他洗澡一次，之后记得使用温和的乳液，以免宝宝皮肤干燥。给新生儿洗澡还需要注意什么呢？请接着往下看：

什么时候给新生儿洗澡？

你可以在一天中的任何时候给孩子洗澡。最好选择一个比较空闲的时间，这样你就不会被打断。

最好不要在宝宝饿了或刚吃完饭就洗澡。如果你家宝宝喜欢洗澡，而且洗澡似乎能让他放松，可以晚上临睡前给他洗澡，正好助他入睡。

另外，新生儿洗澡大约只需要5-10分钟。如果宝宝皮肤干燥或敏感，更要注意这一点，控制好时间。

在哪里给新生儿洗澡？

给新生儿洗澡可以选择在一个小的塑料浴盆中进行，如果你家面盆合适也可以。像欧美家长爱让宝宝在厨房水槽中洗澡，尤其是宝宝只有几周大时很好操作。如果你不放心水槽的清洁卫生，可以试试面盆。当宝宝长大一点后，塑料婴儿浴盆可能是最好的选择。

你可以在任何温暖、安全、干净的房间里给宝宝洗澡。你也可以和孩子一起洗澡。记住，一定让宝宝的脸远离放水的地方，确保水温合适，不宜过烫或过冷。

给新生儿洗浴小贴士

☛ 把手机丢开，或者在给婴儿洗澡时把手机静音，确保你不会分心。

☛ 确保手边有你需要的一切东西，例如毛巾、浴巾、乳液、干净的衣服和尿布等。

☛ 避免使用肥皂，因为这样会使宝宝的皮肤变干。如果需要，使用温和的非肥皂清洁剂或无香味的婴儿沐浴油。

☛ 把浴盆放在一个稳定的地方，并且放在一个你可以舒服地抱着孩子的高度。

☛ 在把宝宝放进去之前，检查水温是否在37-38°C之间。如果你没有温度计，用你的手腕或手肘来测试温度——它应该是舒适的温暖，而不是烫人的。

给新生儿洗澡的注意事项

1.先清洁眼睑

在给宝宝脱衣服之前，先用蘸有温水的棉绒擦拭他的眼睑(从内眼到外眼)。每只眼睛用一块新的棉绒，然后再洗脸。小心不要把任何东西放进他的耳朵或鼻子里。

2.动作轻柔

一只手抱着宝宝的头，另一只手支撑着他的头和脖子。轻轻地把他放进浴缸里，双脚先着地，一直紧握着。注意支撑好宝宝的头，把他放在浴缸里。等他的后脑勺被水没过，轻轻地往他头上泼水。然后用清水清洗宝宝的生殖器和屁股，可以先把他身上的便便和呕吐物都擦干净。

3.不要独留宝宝一人

仅几秒，宝宝就可能淹死在非常浅的水中，所以千万不要把孩子单独留在浴缸里，即使你使用了浴盆。还有，千万不要让年长的大宝暂时照顾。

洗浴后为新生儿擦干和穿衣

托住宝宝的头和脖子，把他抱出来放在干净、干燥、柔软的毛巾上。

用软毛巾把宝宝包起来，擦干，请留意皮肤上的皱纹，包括腋窝、腹股沟、下巴下面、脖子周围和耳朵后面。如果宝宝的皮肤干燥，或者如果他有尿布疹，可以给宝宝擦抹温和的乳液、护臀霜。

以上是如何给新生儿洗澡的相关知识，大家都学会了吗？

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