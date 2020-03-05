熊孩子又惹祸！以为在上网课，结果花光父母的血汗钱！

受疫情影响，全国各大中小学都延迟了开课的时间。现在几乎所有的孩子，都在家里用手机、平板等电子产品上网课。

只是，用电子产品上网课是小事，很多熊孩子却拿着学习当幌子，开始在父母的手机上“大做手脚”。不是偷偷买游戏币，就是“天价”打赏主播，一不小心就花光了父母的血汗钱。

杭州14岁女孩在家上网课，

偷偷用手机给男主播打赏6万余元

王女士是一家工厂的普通员工，丈夫是夜班出租车司机。家里有两个女儿，小女儿4岁，大女儿14岁。作为普通工薪阶层，虽说生活不算富裕，倒也还安逸。

可2月25日下午，王女士突然收到一条银行的短信，说她的工资卡支出5800元。奇怪？自己明明没有消费，怎么会有这么大一笔支出呢？

为了找到扣钱原因，王女士立即查了手机和银行流水明细。结果不查不知道，一看差点吓晕过去。原来除了工资卡之外，另一张信用卡竟然也被刷了59000多元，一共64800元莫名地“失踪”了。

自家人没有花销，难道是自己的银行卡被人盗刷了？一想到这，王女士立马吓出一身冷汗，准备立马打电话报警。

没想到这时，旁边的大女儿欣欣忽然“哇”的一声哭了起来。王女士觉得不对劲，问女儿怎么回事？这时大女儿才吱吱呜呜地说，银行里的钱都是自己花出去的。

14岁的孩子，怎么能一下子花出这么多钱？王女士一开始怎么也不相信，经过反复追问之后才知道，孩子拿着这些钱用来打赏主播了。

原来这段时间没开学，欣欣一直用妈妈的手机上网课。趁着妈妈不注意的时候，偷偷地在手机上下载了一个直播软件。尤其是平台里男主播颇有磁性的声音，立马让她沉迷其中。

为了引起男主播的注意，欣欣偷偷翻看了妈妈记在本子上的支付密码，不断地在平台里充钱给主播刷礼物。从2月16日开始，一共冲了6万多元……

母亲在一线防疫，儿子独自在家，

竟打赏主播10万元

山西大同的韩女士是一名护士，她多日奋斗在疫情一线。同时，也因为丈夫在外地工作，所以才迫不得已把10岁的儿子一人留在家中上网课。

可这几天，韩女士突然发现自己银行卡里的十万元积蓄“不翼而飞”。通过调查发现，原来儿子独自在家禁不住诱惑，常常在上网课时看抖音直播，而且3天时间居然给主播刷了近10万元礼物。

虽然几经周折，抖音官方平台最终全额退款，但面对如此一笔巨款，父母还是吓出一身冷汗。

武汉12岁男孩被指瞒家长

充值虎牙5万余元，4万打赏女主播

无独有偶，2月24日，武汉的王女士也投诉护牙平台，称她12岁的儿子小杰（化名）在家人不知情的情况下，充值平台5万余元，其中4万余元用于打赏一名女主播。而这些钱，正是全家一整年的收入。

而孩子之所以能付款成功，也是在父母不知道的情况下，偷偷看了大人的微信支付密码，而且录入了自己的指纹支付。更让人哭笑不得的是，为了避免爸妈发掘，熊孩子还悄悄滴删除了银行的扣款提示信息。

“打赏门”事件接二连三

近年来，随着互联网直播、游戏的幼龄化，孩子打赏主播的新闻还真是层出不穷。

除了近期熊孩子们因为上网课，而出现的“打赏主播”新闻之外，类似的案件也屡见不鲜。比如：

每次看到这些“视金钱如粪土”的孩子，很多家长都很困惑。除了想知道，打赏出去的钱能否要回来之外，更想知道为什么孩子打赏主播之时，能如此豪气？

这的确是一个值得所有家长都反思的问题：不可否认，很多直播平台确有管理疏漏，但家长更应该加强对孩子的教育。

● 树立正确的金钱观念

其实大多数孩子之所以能大手大脚地打赏，主要是对金钱没概念。想要孩子从小树立正确的金钱观，必须让他们懂得，东西需要用钱来购买，钱是通过劳动换取的。

可以从“刷卡游戏”引导孩子对“钱”的认知。平时我们坐公交、坐地铁、交电费等，都是需要刷卡的。如果忘记带卡，给现金也是可以的。

● 父母应加强亲子陪伴

其次，很多孩子之所以斥巨资打赏主播，大多是为了得到主播的点名，以及亲口说出的“么么哒”，这样可以让他们觉得自己被认同，感觉倍有面子！

有这种想法的孩子，其实内心都比较空虚。家长应该根据他们的兴趣爱好，培养他们学习一些技艺，避免把时间和精力都放在虚拟的网络上。

对于孩子取得进步的行为，更要及时关注和鼓励，这样既能提高他们的自信心，又能加强亲子交流。

写在最后：上网课期间，家长除了要多关注孩子的上课效果，还要引导孩子树立正确的价值观；同时，更要妥善管理好手机支付密码，以防万一。

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