小孩发烧吃什么食物？这些禁忌须知晓

孩子生病发烧，让爸爸妈妈十分担心。为了让孩子尽快康复，除了悉心照顾外，大家还应提供科学合理的饮食。那么，小孩发烧吃什么食物？有哪些饮食禁忌呢？赶紧来了解一下吧。

小孩发烧吃什么食物

孩子发烧期间，饮食应以清淡为主，多吃有营养易消化的食物，不吃油腻和高蛋白食物。

1.吃流质食物

孩子发烧期间，可以给他吃软食、流食，比如面条、藕粉、稀粥等。中医认为，要根据病情合理选择食物。孩子外感风寒出现发烧症状，可以多吃一些发汗散寒的食物；孩子外感风热出现发烧症状，可以吃一些清热和散风热的食物，比如梨、白菜、萝卜、绿豆等。

2.吃蔬菜

医学研究已经证实，多吃富含维生素、锌元素、钙元素的食物可以增强单核巨噬细胞的功能，从而提升免疫力。柑桔、猕猴桃、梨、萝卜等蔬菜水果中含有大量维生素，孩子发烧期间要常吃。牡蛎富含锌元素，有助于调节免疫细胞功能，孩子发烧时也可以吃一些。

3.喝粥

孩子发烧时消耗大量能量，免疫力较低，大家可以给让孩子吃点营养粥。比如香菇粥，做法是：准备香菇一斤，切成薄片后放入锅中，加入大米和适量清水，再放入一点点盐，用小火炖15分钟即可出锅给宝宝食用了。

4.喝温开水

不管是服用退烧药物还是物理降温，人体排出热量都是以出汗或排尿的形式实现的，导致体内水分大量流失。大家要及时给孩子补充水分，避免出现脱水情况。

发烧期间的饮食禁忌

孩子发烧时，以下食物大家最好不要给他吃，快来看看吧~

1.油腻食物

比如炸鸡，这些食物容易影响孩子食欲，甚至可引起积食，使得病情加重，不建议给发烧的孩子吃。

2.辛辣食物

孩子发烧时，体内新陈代谢速度较快，此时吃姜、蒜，辣椒等温热辛辣的食物可能会助长内热，让体温不易下降，延缓病情康复速度。

3.冷饮

孩子感染痢疾等传染病出现发烧症状后，肠胃功能本来就很差，吃冷饮或冰镇饮料会加重肠胃负担，可致病情恶化，甚至有可能危及生命。

4.鸡蛋

鸡蛋含有多种营养物质，有益于身体健康，只要孩子对鸡蛋不过敏可以照常吃，但记住别吃太多。这是因为鸡蛋里的蛋白质被分解吸收时会产生一定热量，可致体温升高，延长发热时间，让孩子更不舒服。

小孩发烧吃什么食物，看完以上内容大家都知道了吧。相信大家选对了食物，可以帮助孩子尽快恢复健康！

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