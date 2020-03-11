宝宝病毒感染反复发烧怎么办？育姐教你正确应对

宝宝感染病毒后常常会反复发烧，让爸爸妈妈紧张不已。病毒感染来势汹汹，作为父母要正确应对，千万不要掉以轻心。那么，宝宝病毒感染反复发烧怎么办？爸爸妈妈们赶紧来学习一下吧。

宝宝病毒感染反复发烧的原因

宝宝病毒感染反复发烧，有可能是病程或疗程没到。一般来说，宝宝病毒感染发烧的时间大概在5天左右。如果宝宝体质较好，发烧的时间会少于5天。

宝宝反复发烧，表明他体内有感染和炎症病变，大家要带他去医院化验血常规明确病因。然后根据病因对症治疗，等到炎症控制住了，体温也就恢复正常了。

宝宝病毒感染反复发烧正确的应对方法

宝宝病毒感染反复发烧，大家千万不要慌张，采用以下方法进行护理：

1.日常护理

大家要定期给宝宝的玩具、餐具消毒，避免交叉感染。另外，宝宝的日常饮食也要注意，不要让他吃生冷食物，最好在饭后半小时后吃水果。

2.物理降温

宝宝发烧体温没有超过38.5℃，大家可以使用以下这些物理降温法进行退烧降温：

（1）温水擦浴

用温热的毛巾给宝宝擦拭全身是一种不错的物理降温法，适合所有年龄段发烧的宝宝。进行擦拭时，水温保持在32℃-34℃之间为宜，擦拭时间控制在10分钟左右。宝宝的颈部、腋下、肘部、腹股沟等有褶皱的部位要重点擦拭。

（2）低室温法

让宝宝待在室温24℃的房间里，可以让体温缓慢降低。使用这种方法降温时，大家要让宝宝少穿衣服，使皮肤尽可能多的和空气接触。1岁以下宝宝反复发烧，天热的时候只需将他的衣服敞开，放在阴凉的地方，就可以使他的体温缓慢降低。如果宝宝发烧时伴有打寒战、怕冷等表现，就不能使用低室温法降温。

（3）贴退热贴

退热贴是最近几年流行的退热产品，深受爸爸妈妈的欢迎。其实，退热贴的退热效果很一般，并没有那么神奇。不过宝宝贴了退热贴后会感到很舒服，这也可以让爸爸妈妈安心一点。

3.药物治疗

宝宝体温超过38.5℃或者发烧时精神萎靡，大家应及时给他服用退烧药物，育姐推荐大家给宝宝服用布洛芬（比如：美林）或对乙酰氨基酚（比如：泰诺林）这两种退烧药。这两种退烧药安全性和有效性较高，可以帮助宝宝尽快降温退烧。请注意，宝宝发烧时会消耗大量水分，大家要及时给他喂温开水，避免出现脱水情况。

4.饮食疗法

宝宝发烧期间，消化能力比较差，大家最好给他吃烂面条、稀粥、牛奶等流质食物，以减轻肠胃道的消化负担。

宝宝病毒感染反复发烧怎么办？大家只要学会以上这些应对之法，相信一定能帮助宝宝降温退烧，尽快恢复健康！

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