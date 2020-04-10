8个月宝宝发烧怎么办？常用降温法学起来

春季早晚温差大，小宝宝体质薄弱，很容易发烧。8个月宝宝发烧怎么办？今天育姐就来教大家几个常用的降温方法，快来学习一下吧。

8个月宝宝发烧怎么办

根据体温的高低，我们可以将发烧分为：体温在37.5℃-38℃之间为低烧；体温在38.1℃-39℃之间为中度发烧；体温在39.1℃-40.4℃之间为高烧；体温超过40.5℃为超高烧。

通常而言，宝宝发烧体温在38.5℃以下，优先使用物理降温法退烧；宝宝发烧体温超过38.5℃，建议大家在医生的指导下给他服用退烧药物，并使用物理降温法进行配合。

8个月宝宝发烧常用的物理降温法

8个月宝宝发烧，育姐给大家介绍几种常用的物理降温法，快来看看吧：

1.推拿降温

推拿降温操作简便，降温效果好，但必须在医生指导下进行。宝宝发低烧时不要使用推拿法，以免影响宝宝的正常发育。

2.多喝水

多喝水不仅能补充体内流失的水分，还能促进排尿，加快体内毒素排出。另外，大家可以打开空调使室温保持在23℃-28℃之间，不要给宝宝穿过多的衣服，以加快热量散发。

3.冰袋降温

大家可以从冰箱里取少量冰块，放进塑料袋里后倒入适量的水。用毛巾将塑料袋包好，放在宝宝额头、脖子两侧、腋窝、腹股沟等部位。这些部位有大血管，冷敷可以起到很好的降温效果。请注意不要在一个部位停留太久，以免宝宝冻伤。

4.温水浴

准备32℃-36℃的温水，给宝宝进行温水擦浴或浸浴。擦浴时，将毛巾在温水中浸湿，取出后拧干使其不滴水，在宝宝全身擦拭。浸浴时，让宝宝全身泡在水中。

温水浴可以刺激宝宝皮肤，加快毛细血管扩张，促进血液循环，从而增加散热。另外，擦浴或浸浴可以清洁汗腺毛孔，有利于排汗降温。注意，给宝宝洗温水浴的时间应控制在5-10分钟为宜。

8个月宝宝发烧怎么办？以上的方法，可以试一试。

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