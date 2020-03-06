丈夫不给买新衣，宝妈竟将半岁大女儿打死

据印度新德里电视台报道，3月1日，印度北方邦的阿里格尔市发生一起凶杀案。一名宝妈将自己6个月大亲生女儿打死，原因是她的老公不肯给她和孩子们购买新衣服。

丈夫拒绝买新衣，宝妈打女儿泄愤

据了解，这名宝妈名叫萍基·夏尔玛，现年25岁。她和丈夫拉胡尔已经结婚四年，有一个3岁儿子和一个6个月大女儿。

事发当天，萍基想让丈夫陪他去商场买衣服，但丈夫说自己身体不舒服不想去，随后两人开始激烈争吵。萍基吵完架后十分生气，于是将怒火撒到了6个月大女儿索尼身上，把孩子狠狠地打了一顿。索尼承受不住妈妈的毒打，当场就死了。

让人感到奇怪的是，萍基殴打女儿的全过程被人拍了下来，但拍摄视频的人却没有阻止萍基的暴行。随后，丈夫拉胡尔向警方报案，举报妻子杀人。警方立即逮捕了萍基，并以一级谋杀罪对其发起指控。

宝妈承认失手打死女儿，遭到网友炮轰

据负责该案的警官透露，萍基在审讯时供称，她没有故意杀死女儿，只是因为和丈夫吵架后一时气愤，才会失手打死女儿。

这起案件曝光后，萍基遭到很多网友的炮轰。一位网友表示：“不管是什么原因，都不能成为杀死孩子的借口。不能让凶手轻易死掉，应该将她丢在乡间小路上被人用石头砸死。”另一位网友则对拍摄视频的人表达了愤怒：“现在的人真没有人性，他们不但不出手帮忙，还拍摄视频然后发到网上博人眼球。”

据了解，萍基当天想去买新衣服，是想在过洒红节时穿。洒红节是印度北方最热闹的节日之一，节日当天，妇女和孩子们会头戴彩色薄纱，身穿各种颜色的服装参加游行，互相在对方脸上涂抹粉末，喊着“Happy Holi！”致意。

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