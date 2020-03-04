孩子太执拗怎么办？这里有终极解决办法

执拗的孩子从他们出生的那一刻起就表现得很明显。这些孩子一贯根据自己的意志来做事，虽然有时令人钦佩，但也常令人沮丧，因为很难说服执拗的孩子做他们不想做的事。如果你家孩子也过于执拗，一起来看看如何引导吧。

执拗的孩子最常见特征和行为

1.愤怒情绪更强烈

当所有的孩子都发脾气的时候，执拗的孩子表现出强烈的愤怒，这种情绪在很长一段时间内不会消退。他们对挫折的容忍度很低，很难用一种合适的方式表达自己的愤怒。他们可能会气到跺脚，在地上打滚，或者向你吼叫。

2.爱争论

执拗的孩子在意见不一致时不会放弃。他们喜欢争论，不懈的坚持常常让人筋疲力尽。他们热爱辩论，善于发现漏洞和不足。所以，孩子可能会用有一次你让他吃汉堡做早餐来反驳你，或者人偶尔说谎很正常。

有时父母怕麻烦，就纵容孩子。但是执拗的孩子们需要了解他们的行为何时越界，这时候需要给予一个警告。

3.很专横

在执拗孩子的头脑中有一个关于事情应该是怎样的愿景，他们经常会精心安排将这个想法变成现实。他们不仅告诉同龄人该站在哪里，该怎么做，还会告诉成年人该做什么。

当孩子说“把玩具给我”或“站在那边”之类的话时，让他以一种更恰当的方式练习表达他的想法，以一种更友善的方式再试一次。建议大家就尊重他人的重要性进行谈话，并讨论其他孩子对于他专横时对他的感觉。

4.容易不耐烦

执拗的孩子想按时间表做每件事。他们讨厌在商店排队，不喜欢在玩游戏时排队，也不喜欢坐在候诊室等待就医。他们不想浪费时间等别人。

等待是生活的一部分，对你的孩子来说，学习如何应付等待是很重要的。大家不妨提前计划，帮助他了解自己的选择。

培养孩子强大的心智

心智强大的孩子们能更好的迎接世界的挑战。他们能够解决问题，从失败中恢复过来，并应付困难。心智强大的孩子们很有韧性，有足够的勇气和信心充分发挥自己的潜能。

孩子太执拗，内心往往会很敏感、脆弱。家长帮助孩子发展心智，当他们用更现实的想法来代替消极的想法，学会控制自己的情绪，就会采取积极的行动，不会太过执拗啦~

1.传授特定技能

纪律应该是教你的孩子下次如何做得更好，而不是让他们因错误而受苦。大家应传授特定技能，例如如何解决问题、控制冲动和自律。这些技能将帮助孩子学会应对的行为，即使他面临诱惑、身处艰难的环境和受挫折。

2.允许孩子犯错

告诉孩子犯错是学习过程中的一部分，这样他就不会因为出错而感到羞耻或尴尬。在安全的情况下考虑后果，并讨论下一次如何避免犯重复同样的错误。

3.发展自我纠正能力

当孩子们情绪低落时，他们很难感觉到自己的精神力量很强大。教你的孩子重新审视消极的想法，这样才能更现实地思考。培养一种现实而乐观的心态可以帮助孩子度过难关，达到最佳状态。

4.鼓励孩子直面恐惧

如果孩子避免任何可怕的事情，将永远无法获得所需要的信心来处理不舒服的感觉。无论孩子是害怕黑暗，还是害怕遇到新的人，帮助他一步一步面对恐惧。为他加油，表扬他的努力，奖励他的勇敢，他会知道他是一个有能力的孩子。

5.构建角色

孩子们需要强大的道德指标来帮助他们做出正确的决定。努力把你的价值观灌输给你的孩子，并定期强化你的价值观。例如，强调诚实和同情的重要性，而不是不惜一切代价赢得胜利。了解自己价值观的孩子更可能做出健康的选择，即使其他人可能不同意他们的行为。

6.重视感恩

感激是对其他坏习惯的一种极好的治疗，这些坏习惯会阻止孩子变得坚强。帮助孩子认识世界上所有美好的事物，这样即使在他最糟糕的日子里，他也会看到他有很多值得感激的事情。感激能激发孩子的情绪，鼓励积极主动地解决问题。

7.确认个人责任

建立精神力量需要承担个人责任。当孩子犯错或行为不端时，允许解释，但不要找借口。如果孩子试图责怪别人的想法或行为，请立即纠正他。

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