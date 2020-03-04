孕期时，厌恶某种食物怎么回事？

在怀孕期间，渴望某种食物很常见，那厌恶某种食物呢？在怀孕的时候，你可能想吃掉眼前所有的东西，也有可能突然间对你最喜欢的水果或零食感到厌恶。别吃惊，这都是正常的情况，下面教你如何在怀孕期间如何处理食物厌恶。

什么导致怀孕期间厌恶某种食物？

对食物厌恶可能是由怀孕时的荷尔蒙变化引起的。怀孕的前三个月，人绒毛膜促性腺激素(HCG)的量每隔几天就会增加一倍。孕期第11周左右，HCG水平达到峰值并趋于平稳。到那个时候，激素水平快速上升可能会引起各种症状，如恶心，渴望或厌恶某些食物。之后，你的荷尔蒙会在怀孕期间继续影响食欲。

你对食物的厌恶也可能与孕吐有关。这可能是因为两者都是由HCG引起的。然而，这也可能是因为你把身体不适和当时吃的食物联系在一起。

厌恶某种食物，或吃了就恶心都可能是怀孕的早期症状，通常会一直持续到怀孕的前三个月。这些早期症状有时甚至贯穿整个妊娠期。

什么时候最可能发生食物厌恶？

在怀孕的前三个月，你最可能经历食物厌恶。不过呢，你可能在怀孕期间的任何时候体验到食物厌恶。在怀孕期间的任何时候，新的厌恶感也会产生。

大多数时候，当宝宝出生后，厌恶食物的情绪就会消失。当然了，厌恶情绪也有可能无限期地持续下去。

怀孕期间常见的食物厌恶是什么？

怀孕期间，你可以体验到对任何食物的厌恶或渴望。甚至有可能在怀孕期间的某一时刻对某一种特定的食物产生厌恶，并在以后渴望同样的食物。

然而，最常见的厌恶是对气味强烈的食物。常见的包括：肉、鸡蛋、牛奶、洋葱、大蒜、茶和咖啡、辛辣食物。也有些准妈妈渴望上述食物。

孕期时，你讨厌或渴望的食物不一定与怀孕前的饮食有关。怀孕会影响你的荷尔蒙，你通常会想吃一些你以前不喜欢的东西，讨厌你以前喜欢的食物。

怀孕期间如何应对食物厌恶？

在大多数情况下，怀孕期间倾听身体的声音是健康的。这意味着避免吃你厌恶的食物，以及适度吃你渴望的食物，也就是尽量不要做得过火。

美国《食欲》杂志上的一项研究发现，怀孕期间不控制自己的欲望与体重过度增加有关。如果你厌恶的食物对身体健康很好，那么确保你以其他方式获得它所含的那些营养。例如，如果你不喜欢吃某种肉，那就多吃其他富含高蛋白的食物，比如其他肉类、坚果和豆类。

你也可以通过“隐藏”的方法来避开厌恶的食物。例如，如果你不喜欢某种绿叶蔬菜，可以把它放在沙拉里或和其他食材一起烹饪，你就不会注意到它的味道或质地。

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