因女儿尿床将其淹死，宝妈被判18年

据外媒报道，2月26日，美国一名华裔妈妈被法院判处18年监禁，她在16年将2岁女儿丢进浴缸溺死。这名妈妈在得知判决结果后表示，自己将永远活在悔恨中。

2岁女儿睡觉时尿床，宝妈将其丢进浴缸淹死

这名华裔妈妈名叫李琳，现年28岁，她于去年被法院裁定过失杀人罪成立。据法官透露，事发时，李琳发现2岁女儿美乐蒂尿床十分生气，为了发泄怒火便将其丢进装满水的浴缸里，直至女儿停止挣扎。事发时，孩子的爸爸在熟睡中。

在庭审现场法官表示，被告有义务照顾孩子，确保她的人身安全不受威胁。但被告却用非常危险的方法对孩子进行管教，并导致亲生女儿溺亡。

事发前还曾打过儿子，宝妈得知判决悔恨不已

据了解，就在案发前一晚，李琳还打过儿子，将他的头部按在水中“清醒”，手段十分残忍。在这份判决书中法官还裁定，李琳在儿子年满16岁前，不得和其有任何形式的接触。

据悉，负责此案的检察官要求法院判处李琳35年监禁，其中殴打孩子10年和过失杀人25年。但最终法院只判处李琳18年监禁。

李琳在听完法官宣读完判决书后表示，对自己的所作所为感到愧恨。另外，委任律师称，将会提起上诉。

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