小孩发烧处理方法，宝妈赶紧学起来！

孩子生病后常常出现发烧症状，让爸爸妈妈担心不已。宝宝发烧对身体有不小影响，父母要及时采用正确方法进行处理。那么，小孩发烧处理方法有哪些？下面教大家如何应对宝宝发烧常见的6种情况，赶紧来看看吧。

1.发烧时手脚冰冷

孩子发烧时手脚冰冷，有可能是受凉引起的。孩子在发烧的同时还会伴有舌苔发白、脸色发白、小便颜色清淡等症状。此时大家应想办法帮助孩子驱除体内寒气，从而加快身体恢复。

大家可以给孩子喝生姜红糖水散热驱寒，在红糖水里加点葱白效果更好。

2.发烧时手脚不冷

孩子发烧时手脚不冷，但脸色发红，舌苔发黄、咽喉疼痛、小便色黄味大，表明孩子体内有很大的内热，大家要给他多喝温开水或淡盐水，让内热随着尿液排出体外，从而使体温降低，达到退烧的目的。

3.白天、晚上都发烧

孩子发烧时出现这种情况，说明体内有炎症或者有内热，大家可以通过食疗法来消炎或化解内热。将苦瓜洗净后切成薄片，取10个苦瓜片加水煮5-10分钟，让孩子喝汤，每天喝两三次。孩子白天不再发烧时，就可以不用喝了。

另外，在孩子发烧期间，应保持清淡饮食，适当多吃蔬菜多喝水。

4.晚上发烧，白天体温正常

孩子晚上发烧但白天体温正常，说明孩子发烧是身体亏虚和内寒重造成的。育姐建议大家，给孩子喝生姜红糖水，并搭配艾叶水泡脚来驱寒，从而降低体温。

另外，孩子发烧期间，大家让给他喝些鸡汤和肉汤补充营养。

5.一岁半孩子发烧

一岁半以下孩子前囟门还没有完全闭合，大家等孩子睡熟后，用手心按住还的前囟门，直至额头微微冒汗为止。孩子出汗后，体温会有所下降，鼻塞的症状也会得到缓解。

6.两岁孩子发烧

两岁以上孩子发烧，大家可以给他做按摩降低体温。具体做法是：大家把双手搓热后，先搓孩子脚心，接着搓小腿，反复来回搓，等把小腿搓热后，在往上继续搓，搓孩子的双手、胳膊、背部，耳朵，最后搓孩子头顶的百会穴。

以上是孩子发烧常见的6种情况，大家要学会小孩发烧处理方法。如果孩子发烧不见改善，应及时带他去医院就医。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)