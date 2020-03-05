儿童抗病毒的药有哪些？这几种很常用快来了解！

新冠肺炎疫情期间，爸爸妈妈对抗病毒药物十分关注，希望可以帮助孩子预防疾病。可市场上出售的抗病毒药物有很多，而有的新手父母对此一无所知。那么，儿童抗病毒的药有哪些？今天育姐给大家介绍几种常见的儿童抗病毒药物，快来看看吧。

1.蓝芩口服液

蓝芩口服液含有多种中药成分，比如胖大海、黄柏、栀子、板蓝根黄芩等。它具有利咽消肿、解毒清热的作用，可以治疗肺胃湿热引起的咽干、咽痛等症状。

在临床应用中，蓝芩口服液被发现可以有效预防和治疗手足口病，育姐建议大家在家中常备。据了解，蓝芩口服液是国家防治儿童手足口病手册里唯一推荐的的中成药制剂。

2.双黄连口服液

双黄连口服液，听名称大家可能以为它的主要成分是黄连。其实，它的主要成分是连翘、黄芩和金银花。病理研究表明，双黄连口服液能够抑制呼吸道合胞病毒和流感病毒的滋生，可以用来防治流感和普通感冒。请注意，大家千万不要盲目给孩子双黄连口服液，一定要在医生的指导下进行。

除了可以防治流感病毒外，双黄连口服液还可以用来治疗风热感冒。如果孩子是风寒感冒，就不能服用此药。

3.蒲地蓝口服液

蒲地蓝口服液的主要成分有黄芩、苦地丁、蒲公英、板蓝根等，它的抗病毒原理和疗效和蓝芩口服液差不多。蒲地蓝口服液具有良好的抗病毒疗效，很多儿科临床医生会用它给孩子们治病。

4.板蓝根颗粒

板蓝根颗粒是大家最为熟知的抗病毒药物。但育姐要提醒大家，板蓝根是一种苦寒药，千万不能让孩子大剂量长期服用。在病毒性感冒高发期到来之前，大家可让孩子服用一两次，就可以起到预防作用了。

5.利巴韦林

利巴韦林也被称为病毒唑，它是一种安全性较高的抗病毒西药，可以用来抑制呼吸道病毒（也就是流感病毒）的滋生繁殖，疗效相当不错。利巴韦林有专门的儿童剂型，可以用来给一岁以下宝宝服用。除了可以治疗流感等呼吸道疾病外，医生还会给患有疱疹性咽峡炎的孩子使用利巴韦林。

儿童抗病毒的药有哪些？以上这几种常用的抗病毒药物大家赶紧认识一下他们吧。这里再次强调，切勿擅自用药，而应谨遵医嘱。

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