宝宝感冒咳嗽吃什么药？对症用药是正理！

宝宝感冒后常出现咳嗽症状，爸爸妈妈往往会给他服用药物进行缓解。这里育姐要提醒大家，给宝宝服药一定要分清咳嗽类型，并在医生的指导下进行。那么，宝宝感冒咳嗽吃什么药？大家赶紧来了解一下吧。

1.感冒伴有积食

宝宝感冒的同时还伴有积食，出现舌苔粘腻、腹胀腹痛、不爱吃饭、口臭、呕吐、小便又少又黄等症状时，可考虑选用消食退热糖浆、加味保和丸、小儿消积止咳口服液、珠珀猴枣散等药物进行治疗。

2.风热咳嗽

宝宝外感风热后会出现的症状有：高烧不退、流脓鼻涕、脸色发红、咳嗽有痰、鼻塞、咽喉肿痛，口干等。此时可给宝宝选用美林糖浆、泰诺感冒糖浆、小儿百服宁。

另外，宝宝在2岁以下，可考虑服用小儿热速清口服液、小儿感冒宁糖浆、葫芦散、小儿保泰康颗粒等；宝宝2岁以上，可以选用双黄连口服液、抗病毒口服液、小儿咽扁颗粒、银黄口服液等。

3.风寒咳嗽

宝宝患风寒咳嗽后，常常会出现流清涕、怕冷、脸色苍白、咳嗽、打喷嚏等表现，但不会有咽喉红肿、口渴、发烧等症状。

大家可以给他服用小白糖浆、小青龙冲剂、清宣止咳颗粒、小儿氨酚黄那敏、柴胡饮冲剂等。

4.感冒后的主要症状是咳嗽

这种类型的咳嗽，大家要留心观察宝宝有没有痰。宝宝年纪小不会吐痰，观察的方法是就听他喉咙里没有痰液滚动的声音。另外，大家要分清宝宝是感冒初起还是长久咳嗽，然后根据具体病情合理选用止咳药物。

（1）感冒初起

此时宝宝的主要症状是刺激性干咳，没有痰或痰液很少，可给他服用强力镇咳药物，比如臣功华芬、奥特斯、神奇止咳露、急支糖浆、肺力咳合剂、蛇胆陈皮口服液等。

（2）长久咳嗽

宝宝咳嗽有一段时间了，喉咙里痰液较多，晚上睡觉时咳嗽的厉害，有时咳嗽时还会吐出白色粘痰。建议给他服用金振口服液、儿童清肺口服液、肺热咳喘口服液、吐根糖浆、贝莱糖浆等止咳化痰药物。

宝宝感冒咳嗽吃什么药？大家可根据以上内容区分宝宝的咳嗽类型，然后对症用药，当然最好谨遵医嘱。如果宝宝服药后不见效果，大家要及时带他去医院就诊。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)