奶水颜色淡就要加奶粉？你可千万别这么做！

有些新妈妈误以为，奶水颜色淡就是没营养以及奶量不足的表现，想要给宝宝加奶粉。事实上，奶水颜色淡≠质量差，至于判断奶水够不够另有方法，大家可别被坑了。下面让我们共同了解一下相关知识。

奶水颜色变化的原因

△ 初乳和成熟乳

首先，大家要知道奶水颜色是有差异的。每个阶段呢，由于奶水营养的不同，颜色和性状也不太一样。

分娩后的前几天，奶水的量很少，颜色发黄有点像黄油，比较浓稠，这就是“初乳”。大家千万不要把初乳挤掉，要知道它们很珍贵，含有丰富的营养素和抗病物质，如果可以的话一定要喂给宝宝。

之后，奶水的颜色会变淡，也没有最初那样粘稠，慢慢过渡成为成熟乳。这个时候，奶水所含蛋白质、球蛋白等减少，脂肪、乳糖含量增加，奶水的量也会增加。

△ 前奶和后奶

再来，奶水有前奶和后奶之分，二者在颜色、浓度以及成分也有区别。

一般来说，前奶的颜色较浅，呈淡蓝色。除了富含矿物质和免疫因子外，它的水分含量较高，可以帮助宝宝解渴。所以，通常，纯哺乳喂养的宝宝6个月内无需额外喂水。

相对于前奶来说，后奶要稠一些，颜色呈淡黄色，较粘稠。它呢，富含脂肪和乳糖，热量很高，可以让宝宝饱腹，也是宝宝增加体重的关键。

如何判自己的奶水是否充足？

1.查看小便情况

母乳中大部分成分是水，母乳充足的话宝宝尿量也多。如果宝宝每天小便次数在6次以上，尿液不黄，气味不大，说明奶水充足，宝宝能吃得饱。

2.听宝宝咽奶的声音

一般来说，如果奶水充足，宝宝在吮吸2-3口后就会有咽奶的声音，大家注意听哦~如果是这样，十五分钟左右宝宝吃饱了会自动松开乳头。

如果宝宝两侧乳房吮吸完所用时间超过20分钟，就不再吮吸，或是吮吸时间很长，一侧就超过半小时，那么说明奶水不足。

3.通过宝宝的体重判断

宝宝出生一个月后，体重一般会增加700-750克，第二个月会增加630克左右。爸爸妈妈可以根据宝宝每月的体重绘制折线统计图，如果宝宝体重增加幅度正常，说明奶水充足。

这里提醒大家，要把宝宝出生1周内出现的生理性体重下降排除在外。

4.观察宝宝精神状态

如果妈妈奶水充足，宝宝吃得饱饱的，通常精神状态良好，对外界事物充满好奇，不会经常哭闹，而且皮肤红润有弹性。

如何科学催奶？

1.让宝宝多吮吸

多喂宝宝，大家得到足够的吮吸刺激能促使身体释放更多泌乳素，进而分泌奶水哦~有奶水不足情况的宝妈，更要让宝宝多吮吸。

2.科学饮食

很多老人认为多喝一些滋补的下奶汤容易下奶，这种做法是错误的。建议哺乳期妈妈多喝水和清淡的汤粥。因为奶水的绝大成分是水，宝妈只有摄入充足的水才有助于奶水的分泌。

另外，宝妈的饮食应丰富多样，可以适当多吃富含蛋白质、维生素的食物，比如鸡蛋、牛奶、蔬果、鱼、瘦肉等。

3.注意休息

很多新妈妈之所以奶水不足，很大一个原因是睡眠不足。这可不行，要知道拥有充足的睡眠有利于激素平衡，如此才有利于奶水分泌。

4.保持好心情

从中医角度来看，哺乳期妈妈处于负面情绪时，容易肝郁气滞，甚至导致血瘀，使得奶水量少而稀。从西医角度来看，宝妈心情不好处于应激状态，肾上腺素分泌增加，这会影响催乳素的分泌，进而使奶水变少。所以喽，想要奶水充足，大家要及时调节情绪，保持良好情绪。

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