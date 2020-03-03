小BB常见的3大问题，教你如何应对

小宝宝很娇嫩，脆弱，需要家长们悉心呵护。再加上出生后三个月的宝宝处于发育的关键期，大家更要多上心。下面给大家解答3大常见问题。

如何判断宝宝是溢奶还是吐奶？

1.从方式辨别

前者一般从宝宝的嘴角缓缓溢出，而后者是强有力喷出，比较剧烈。

2.从分量辨别

前者量较少，多是宝宝吃完奶后溢出一两口，宝宝本身并无任何不适;后者量较多，常发生在喂奶后，宝宝在吐奶前伸脖子或张口，露出痛苦的表情。

3.从时间辨别

前者常发生于宝宝未满2个月时，6-8月大几乎不会再有此类情况；后者常与宝宝身体状况有关，比如食管、胃等消化不通畅或功能障碍所致，不会随着月龄增长而缓解。

4.从呕吐物辨别

前者溢出的多是新鲜的奶液，无异味；吐奶吐出来的多是奶块，散发酸臭味，有时还能看到黄绿色或咖啡色。

这里提醒大家，溢奶是正常情况，大家不要太担心。但如果宝宝常吐奶，那么建议及时带其就医诊治。

宝宝的肚脐如何护理？

1.避免摩擦

建议给宝宝选择纸尿裤和衣物时，优先选择质地柔软又透气的那种。为宝宝更换时，动作应该尽量轻柔，以免刺到宝宝的肚脐处，导致发红甚至破皮出血。

2.保持局部干燥

要知道，如果宝宝的肚脐处潮潮的，容易感染细菌，甚至引发脐炎。

3.正确消毒

脐窝在愈合时可能会有点脓液，建议头几天用棉签蘸取75%的酒精沿一个方向轻轻涂抹。记住，棉签不能重复使用，以免引起感染。

4.脱落前不宜盆浴洗澡

在宝宝肚脐没有完全脱落前，咱们最好别让宝宝在盆浴里洗澡。

宝宝红屁屁怎办？

1.勤换尿布或尿不湿

这是为了保持宝宝小屁屁的清洁、干燥。如果使用的是尿布，清洗后最好用开水烫一下，然后放在太阳下晒干。另外，尿布或尿不湿不要穿太紧，以免小屁屁湿热。

2.及时清洗小屁屁

如果宝宝便便了，在换尿布时建议用温水清洗一下小屁屁，然后用干净柔软的毛巾轻拍水分，千万别用力擦拭。

3.涂抹药膏

宝宝小屁屁干燥了，就可以擦药膏了。正确方法是用棉签蘸取药膏轻轻贴着皮肤轻轻滚动，提醒大家不要上下涂抹，以免加重疼痛导致脱皮。

4.晒晒太阳

如果室温合适，可以宝宝的屁屁充分暴露在阳光下，每天1—2次，每次10分钟-20分钟为佳，3天内红屁屁症状就会有所缓解。

5.停止使用过敏产品

如果怀疑或发现红屁股是因为使用湿纸巾、尿不湿等过敏造成，应立即停止使用。如果宝宝伴有腹泻情况，应及早就医。

宝宝出生后，宝妈需要注意的事情有很多。以上是新生儿常见的3大问题，希望各位新手爸妈牢记对策，共同呵护宝宝健康成长。

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