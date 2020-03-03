这些低碳饮食法正流行，快来了解一下

低碳饮食，即低碳水化合物饮食已经流行很多年，一直备受争议。相比低脂肪饮食，低碳水化合物饮食更容易减肥，至少在短期内如此。如果方法得到，还能改善许多健康指标，如甘油三酯、高密度脂蛋白胆固醇、血糖和血压。这里就给大家介绍8种低碳水化合物饮食的流行方法。

1.典型的低碳水化合物饮食

这种饮食通常以肉类、鱼类、鸡蛋、坚果、种子、蔬菜、水果和健康脂肪为基础。将谷物、土豆、含糖饮料和高糖垃圾食品等高碳水化合物食物的摄入量降至最低。

2.生酮饮食

生酮饮食是一种低碳水化合物，高脂肪的饮食。生酮饮食的目标是保持低碳水化合物，使身体进入一种叫做酮症的代谢状态。

3.低碳水化合物、高脂肪(LCHF)

这是一个相当标准的非常低碳水化合物的饮食，除了更强调吃完整的，未加工的食物。它主要关注肉类，鱼类和贝类，鸡蛋，健康脂肪，蔬菜，乳制品，坚果和浆果。

4.旧石器饮食法

旧石器饮食包括吃未经加工的食物，这些食物可能是我们旧石器时代的祖先可以吃到的。根据定义，它不是低碳水化合物，但实际上它倾向于低碳水化合物。

5.阿特金斯饮食法

阿特金斯饮食法是最著名的低碳水化合物饮食计划。这种饮食包括减少所有高碳水化合物的食物，同时摄入所需的蛋白质和脂肪。饮食分为四个阶段:

阶段1——诱导：2周内每天摄入20克以下的碳水化合物。

阶段2——平衡：慢慢地在饮食中加入更多的坚果、低碳水化合物蔬菜和水果。

阶段3——微调：当接近目标体重时，加入更多的碳水化合物，直到减肥速度变慢。

阶段4 -维持：吃身体所能承受的健康碳水化合物，而不反弹减掉的体重。

6. 生态阿特金斯饮食法

生态阿特金斯饮食法是阿特金斯饮食法的纯素食版本。它的碳水化合物含量高于典型的阿特金斯饮食法，但与大多数素食主义者和纯素食主义者相比，碳水化合物含量仍然很低。

7.零碳水化合物饮食

遵循无碳水化合物饮食的人吃肉类，鱼类，鸡蛋和动物脂肪，如黄油和猪油。有些还加入了盐和香料。零碳水化合物饮食缺乏一些重要的营养，如维生素C和纤维。然而，这似乎对一些人有效。

8.低碳水化合物地中海式饮食

它类似于常规的低碳水化合物饮食，只是它更多强调摄入脂肪鱼类而不是红肉，选择特级初榨橄榄油而不是黄油等脂肪。

上述内容仅供大家了解，如果想健康瘦身，条件也允许，可以请专业人士来帮助你。

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