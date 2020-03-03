是什么决定BB身高？春天快来给ta助力吧

孩子长个是众多家长最最关心的话题之一。不知道大家是否知道是什么决定了孩子的身高？该如何促进孩子长个？这里就给大家具体说说。正好春季是孩子长个的黄金期，大家一起给孩子加加油吧~

身高预测公式

咱们这里做个假设哦~若是孩子的身高完全是由父母的遗传因素决定的(事实当然不可能)，孩子获得了父母各一半的基因，并且由于男孩的身高普遍比女孩高13cm，所以孩子的身高预测公式是这样的：

男孩=(爸爸的身高+妈妈的身高+13)/2

女孩=(爸爸的身高+妈妈的身高-13)/2

以上纯粹是从遗传因素计算的，所以常有±10cm的误差。不过，如果父母偏矮，预测出来的孩子的身高也会偏矮。但是实际上不一定是这样。

后天因素对长个影响更大

据了解，父母的遗传因素在孩子成长中仅起到了2、3成的作用，还受运动、营养、生活环境等后天因素影响。也就是说，尽管遗传因素对孩子的身高有影响，但是后天因素对孩子的长个起更大作用。

在孩子的成长过程中，6岁以前成长最快。若是在这个时候没有均衡地摄取营养或者是得了什么影响生长的疾病的话，对孩子影响非常大。一般来说，每年长5cm以上才算是正常生长速度。

孩子每年的身高增长少于5cm，较之同龄的孩子矮了10cm以上，就要注意了。一般来说，通过正常给孩子量身高和体重，比较标准值便可以判定孩子的生长速度是否正常。测量频率建议三个月一次。

青春期是孩子生长的第二个高峰期。这个时候孩子平均每年可以增长8-10cm。

如何促进孩子长个？

1.养成良好的生活习惯

充足的睡眠可以使孩子健康生长。同时，不良的坐立姿势也会影响到孩子的身高发育。因此，培养孩子端正姿势、早起早睡很有必要。不过，不要过分地要求孩子，这样会给他们带来心理压力，要慢慢进行。

2.均衡营养

如果孩子身体健康没有问题，而成长仍是比较缓慢，那么有可能是孩子的营养跟不上。对某种营养的却反也会导致孩子生长的减缓，所以家长们给孩子准备食物的时候尽量多样化，以满足身体对不同种营养的需求。另外，尽量纠正孩子偏食挑食的不良习惯，以达到营养的均衡摄入。

3.运动

运动可以使孩子长高。家长应给孩子创造合适的运动环境，尽量选择趣味性较浓的运动，以引起孩子的兴趣，使之能够长期坚持下去。

避免3误区

1.一味等待

有些孩子的家长以为，孩子长个有早长和晚长，男孩子23岁还要窜一窜，暂时个子矮点不着急。但是，真等到骨骼闭合，即使再有能力的医生也无能无力了。

2.盲目使用增高产品

有的家长很盲目，不管是什么样的增高产品，不考虑要付出什么代价，都要让孩子试试。事实上，相当多的增高产品有导致骨骺提前闭合的不良作用。如果等到发现没效果才去找医院医生治疗，很有可能已经错失了治疗的最好时机。

3.轻信增高小门诊

还有些家长有病乱投医，不去正规医院，却轻信非正规的增高门诊，结果导致误诊或吃错药，不仅花了很多钱，还白白耽误孩子长个，甚至导致不良后果。

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