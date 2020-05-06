小儿咳嗽药怎么吃？奉上正确服药指南

最近的天气是个迷，忽冷忽热，小孩子很容易受凉生病，这不，育姐身边很多小朋友都咳嗽了。听到宝宝咳嗽，不少家长都忙着给宝宝服药，希望能缓解症状。但是给宝宝服药可是有讲究的，那么，小儿咳嗽药怎么吃？大家赶紧来了解一 下。

小儿咳嗽药该怎么选

通常而言，小儿咳嗽服用糖浆为佳，建议大家给宝宝服用兼有祛痰、化痰功效的止咳糖浆。下面给大家介绍几种常见的止咳糖浆：

1.复方枇杷膏

复方枇杷膏有化痰、止咳、清肺的作用，可以用来治疗风热咳嗽。宝宝服用复方枇杷膏后，咳嗽不爽、咽喉干燥的症状会得到缓解。

2.小儿化痰止咳颗粒

宝宝患小儿支气管炎，会有咳痰、咳嗽症状，大家可以给他服用小儿化痰止咳颗粒。

3.消咳喘

消咳喘药性偏热，宝宝发烧后出现咳嗽症状，或者痰黄带血，就不要服用此药。

4.鲜竹沥

鲜竹沥药性偏寒，具有止咳、化痰、润肺、清热的功效，可以用来治疗燥咳或痰黄带血。但如果宝宝患风寒咳嗽，则不用服用鲜竹沥口服液。

5.百日咳糖浆

百日咳糖浆药性温热，如果宝宝患有伤风感冒后出现咳嗽症状，服用此药非常合适；风热感冒引起的咳嗽则不推荐使用。

6.伤风止咳糖浆

伤风止咳糖浆又名非那根糖浆。它的主要作用是止咳，兼有镇静、化痰作用，可以用来治疗夜间咳嗽、过敏引起的支气管炎。

7.蛇胆川贝液

蛇胆川贝液是一种常见止咳药物，配合炖梨疗效更佳。蛇胆川贝液具有散结除痰、镇咳驱风的作用，可以用来治疗宝宝风热咳嗽，缓解咳嗽痰多等症状。如果宝宝是风寒咳嗽，咳白色稀痰，夜间咳嗽的症状，大家不要让他服用此药。

8.小儿宣肺止咳颗粒

此药具有解表宣肺，清热化痰的作用。如果宝宝痰热、痰黄粘稠，一直咳痰，大家可以给他服用小儿宣肺止咳颗粒。

小儿咳嗽的食疗法

宝宝咳嗽，大家在给他对症用药的同时，还可以使用食疗法配合，疗效更好。

1.松子仁粥

食材：糯米50克，松子仁20克，蜂蜜适量。

做法：把松子仁捣成泥备用。将糯米、松子仁泥放入锅中，加入500毫升清水用文火煮成稀稠粥。

用法：给宝宝食用前加入蜂蜜（1岁后可食用）调味，每天早晚分别让他趁热食用1次。

2.百合梨糖

食材：梨1只，百合10克，白糖15克。

做法：将梨切片、百合洗净后备用。将梨片、百合、白糖放入碗中，然后上锅蒸熟即可。

用法，让宝宝一次吃完，每天吃2次。

希望以上这篇小儿咳嗽药服药指南能帮到各位，如果服药后不见效果，应及时带他就医。

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