宝宝晚上睡觉咳嗽，小心是积食在作怪

有一位宝妈向育姐求助：“宝宝白天不咳嗽，但只要晚上一睡觉就咳不停。这究竟是怎么回事？”其实，宝宝晚上睡觉咳嗽，有可能是积食引起的。下面育姐给大家做一个科普，赶紧来了解一下。

宝宝晚上睡觉咳嗽究竟怎么回事？

积食是宝宝常常出现的症状之一，宝宝肠胃功能还没有发育成熟，当宝宝吃了太多的肉类或高蛋白食物，会导致消化不良，进而出现积食现象。

宝宝出现积食现象后，白天玩耍时，上呼吸道通畅，不会出现咳嗽症状，当宝宝晚上睡觉时，上呼吸道变得不再通畅，就容易引发咳嗽。如果宝宝睡前爱喝奶，会加重肠胃负担让积食变得更严重，进而导致咳嗽变得更厉害。

如何判断宝宝晚上睡觉咳嗽是不是积食引起？

宝宝晚上睡觉咳嗽，如果是积食引起的，通常会有以下症状：

1.舌苔有变化

健康状态下，宝宝的舌苔呈淡白色，很薄。宝宝积食后，舌苔会有明显变化。舌头中央是脾胃反射区，当脾胃功能下降时，舌苔会变得又厚又白，有的宝宝的舌苔还会变得十分黄腻。

2.厌食

宝宝积食后，会吃不下东西，出现厌食症状，有的孩子甚至会持续一个星期。宝宝出现这种情况时，大家千万不要强迫他进食。宝宝积食后再被逼迫吃东西，会产生抗拒心理，以后变得不爱吃饭。

3.嘴唇红

宝宝积食后还有一个显著症状就是嘴唇发红，就好像涂了口红一般。大家要仔细观察宝宝的嘴唇变化，千万不要麻痹大意。

4.睡不踏实

宝宝积食化热后，所化之热会影响精神状态，导致他睡不安稳，翻来覆去。有的小宝宝积食后还会出现睡前哭闹的情况，而爸爸妈妈很难哄睡。

5.口臭

正常情况下，宝宝的口气是清新，没有特殊气味的。当宝宝积食时，无法消化的食物在胃部堆积，和胃酸中和后，在37℃的环境中会发出臭味，导致宝宝出现口臭。因此，大家发现宝宝有口臭就要引起警惕，宝宝有可能积食了。

发现宝宝晚上睡觉咳嗽，大家一定要注意观察宝宝有没有以上这些症状。如果有，有可能是积食导致的夜间咳嗽，要及时对症治疗。

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