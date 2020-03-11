女子生娃时被偷切子宫，11年后方才得知真相

据英国广播公司报道，2月26日，南非一名妈妈在接受媒体采访时称，她2009年生下第一个孩子时被医生偷偷切掉了子宫，直到11年后她想再要一个孩子时才知道这件事。

11年前剖腹产，11年后发现子宫被切

据了解，这名妈妈名叫邦盖基勒·姆西比。2009年，当时只有17岁的姆西比来到医院分娩，当她从麻醉中醒来时，发现肚子上缠着一个巨大的绷带。因为是剖腹产，她也没有多想，产后第五天便出院回家了。

尽管肚子上多了一道巨大的疤痕，但在之后的11年里没有发生任何异常。生下第一个孩子后，姆西比一直服用避孕药避孕，没有月经这件事没有引起她的重视。

前不久，姆西比订婚了，想再要一个孩子。结果她发现自己的身体有点不对劲，便赶紧去看医生。医生检查后发现，姆西比的子宫竟然消失了。

听到这个消息，姆西比悲痛万分。她觉得这件事十分蹊跷，因为自己已经是一名母亲了，为什么会没有子宫呢？她猜测，自己的子宫被切除了，唯一的可能就是11年前生孩子的时候。

医生未获同意偷切除子宫，相关部门介入调查

姆西比表示：“这对我来说实在太残忍了。医生甚至都没有跟我道歉。医生说我，切除子宫是为了救我的命，但我完全不知道我剖腹产时出现了生命危险，而且病历上也没有记录。”

医生说姆西比已经在同意书上签字了，但姆西比并没有。因为姆西比当时只有17岁是未成年人，不可能自己签字。后来医生改口称是她妈妈签的，但姆西比的妈妈表示她也没有签字。

因为这起意外事件，姆西比和未婚夫分手了，因为未婚夫很想要孩子，但姆西比做不到。姆西比表示，医生的行为毁了她的一生。

目前，相关部门已经介入，正在展开调查。据调查人员透露，和姆西比有相同经历的还有47人。

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