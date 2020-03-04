老师反映女儿表现差，妈妈看完课程表怒了

据《每日邮报》报道，近日，澳大利亚一位妈妈接到老师反映称，她4岁女儿在幼儿园里“表现差”。于是，这位妈妈便去查看女儿的课程表，然后她怒了。

4岁女儿被反映表现差，妈妈发现课程繁重

据了解，这位妈妈将4岁女儿送到幼儿园已经有一段时间了。近日，她向班主任了解自己女儿在幼儿园表现情况，没想到班主任对她女儿的表现很不满意，称她女儿的表现“一点也不好”，而且体现在所有科目上。

听了老师这样的话很担忧，这位妈妈就去查看了幼儿园的课程表。她发现，女儿从早上7点半到下午6点半都要上课，课程居然包括历史、创意艺术、科学技术、数学与工程等。除此之外，4岁女儿还要学习人类社会和环境课程、健康与体育课程、个人发展课程等。

妈妈还了解到，幼儿园吃午餐的时间只有30分钟，而且幼儿园施行的是“渐进式”午餐制，也就是没有严格的午餐时间，孩子什么时候饿了就什么时候吃饭。午饭过后，幼儿园安排了“冥想”时间，接着孩子们要看新闻、信件，然后集中讨论。

妈妈将课程表上传网络，引发众多家长热议

看完女儿的课程表后，这位妈妈不禁感叹道：“怪不得我的女儿表现差了！”她将课程表发布到社交媒体上并配文称：“这些是学龄前儿童该学的内容吗？难道只有我觉得这张课程表是非常荒唐的吗？”

这张课程表在网上曝光后引发很多家长的热议。其中一位家长这样表示：“这张课程表实在太糟糕了。老师什么时候才能为孩子着想？”另一位家长说道：“老师是不是没有搞清楚在哪里教书？这看上去是一份高中生的课程表。”

还有家长表示：“4岁孩子的注意力还十分有限，这个课程安排太密集了。我支持4岁左右孩子学习，但他们应该学习如何与人沟通，如何与人社交。他们应该通过游戏进行学习，享受快乐的童年时光。我认为这个课程表太荒唐了。”

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