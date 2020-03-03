学生被要求穿校服上网课，网友炸了：形式主义！

因为新冠肺炎疫情的影响，全国各中小学纷纷延迟开学时间，组织起学生们在家上起了网课。

这本是应对疫情的一时无奈之举，但2月17日，一则关于上网课着装问题的新闻引发了网友们的关注与讨论。

河北石家庄一中要求学生在家上网课的作息时间和在校时相同，同时要求学生着校服上课，老师穿正装教学。高三年级主任称，这样能让学生上课提高专注度，同时增强荣誉感。

网友们对此的意见分为了两派。

一派的意见赞成学校老师的说法，认为统一穿着校服，有利于增强仪式感。网课因为学生缺乏监管，专注度不如在课堂教学，穿校服可以营造一个学校氛围，会给自己一个心理暗示，不使自己过于懒散。

另一派则认为这完全是形式主义，学生的学习态度完全不会随穿什么而改变。想学的穿啥都想学，犯困走神的也不会因为校服的封印，而多收敛一分。

大王的话

作为一个孩子家长，你问我要求孩子在家上网课穿校服，有没意见？

我肯定说没意见。

你问我上网课穿校服有没有提高教学质量的作用？

我个人意见表示存疑。

要求学生日常校服有没有意义？

当然有。

要求学生日常穿校服，

第一，可以防止学生攀比衣着。

第二，可以使学生少分心在打扮上，把更多的精力投入到学习中。

第三，统一着装可以灌输学生服从管理的意识。我国的中学教育本身就是超负荷，反人性的。要求一群未成年人牺牲部分个人表达自由，服从集体，可以提高学校教学效率与质量。

还有人说，统一穿校服，可以降低早恋概率。我个人不同意，真要想早恋，还在乎人家穿的啥。

但是这些作用生效的前提是：衣服是穿给人看的。

在家里面校服穿给谁看？谁又来监督呢？

以我个人经验，真正心系学习的时候，肯定是全神贯注，哪会在乎自己穿的什么呢？真是要开小差，校服好像也从未劝得住我。

当然，如果说要求在家穿校服也是学校一种服从管理意识的传达，我也能接受。就像很多服务性行业，也会让员工集体做一些略显羞耻的行为，让大家可以放下自尊，更全身心的完成业绩。

要求学生在家穿校服要求比起这些来，显得平和多了。

其实我有个建议。在家网课无非是害怕孩子缺乏监管，学习效率不高。那我们可以想办法把监管建立起来。

家长全程陪读太耗费精力了，而且现在很多企业复工，或是要求在家办公，一直陪着孩子不是那么现实。家长们可以在孩子书桌前装个小摄像头，随时都可以通过手机查看孩子的学习状况，在他背后竖起一柄“达摩克利斯之剑”。

还是希望疫情早点结束吧，天下太平，让学生们早日回归课堂，穿啥大家都开心。

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