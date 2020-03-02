让孩子健康换牙，这些事项须注意！

很多人对于孩子换牙这件事，存在着一些误区或是不太重视。事实上，换牙后的恒牙关乎孩子一生，如果护理不到位，可能会影响容貌、健康等方面。希望各位家长都能重视起来。

孩子换牙注意事项

1.乳牙是否滞留或早失

孩子乳牙的脱落是有一定的时间和顺序的。孩子正常5—7岁开始换牙，牙齿脱落顺序通常是下门牙、上门牙、下门牙边上的两颗、上门牙边上的两颗。如果该脱落却没有就是乳牙滞留，反之，若早早脱落即为乳牙早失。

前一种情况往往会导致恒牙无法在正确的位置长出。其中最常见的是下前恒牙在乳牙内侧长出，上前恒牙在乳牙外侧长出，成了双层牙。若是这样，家长应尽快带孩子去医院拔掉滞留的乳牙。

而乳牙早失容易造成两侧邻牙向缺少牙处倾斜，导致此处恒牙因为地方不够错位萌出。这个时候，孩子可以接受医生建议戴缺隙保持器（订做），直到恒牙萌出，防止两侧牙齿不占位置。

2.牙齿错位

孩子在换牙的时候，乳牙与恒牙在替换，乳牙脱落，恒牙萌出，这个时候孩子的颌骨正在发育，会渐渐形成咬合关系。但有些时候，换牙的过程可能并不是那么顺利，会出现错位的情况，不过一般是暂时的，会慢慢调整并自行恢复，大家不用太担心。

但是有的错位咬合无法自行调整并恢复，比如唇系带位置过低而造成上前牙间隙过大，这时候就需要借助人力了，我们可以带孩子去看牙医，以免影响孩子的容貌。

3.纠正不良习惯

其实，很多时候不良的习惯也会影响孩子换牙。如果孩子不注意牙齿清洁，刷牙的方法不对或是比较马虎，很容易造成食物残渣的残留，进而引起龋齿。

此外，孩子用舌头去舔快要脱落的牙齿，可能会打乱牙齿的咬合关系，影响牙齿排列。家长要及时纠正以上不良习惯。

4.宜多吃咀嚼食物

不要以为孩子换牙的时候，只能吃松软的食物。其实，这是一个误区。食物过于松软刺激不够，影响牙齿的咀嚼功能，不利于牙根的生长发育、自然吸收和脱落。因此，孩子换牙时建议多让他们吃些耐嚼食品，像水果等这样的“硬物”，促使乳牙及时脱落。

打造美丽牙齿3细节

1.刷牙要刷5个面

可能很多人都不知道，咱们的牙齿有5个面，分别是正咀嚼食物的面、颊侧面、舌侧面、与前后牙齿相挨的两个面。

平时，很多人只能刷到3个面，忽视了后2个面，大家要注意哦~对了，可以教孩子使用牙线，帮助保持口腔健康。

2.选对牙膏

现在，市面上牙膏的种类非常多，各种功能都有，其中还有含化学药物和重要成分的。正常情况下，大家用普通的清洁型牙膏就够了，而孩子最好选用儿童专用的产品。

如果牙齿敏感，或患有牙周炎、牙龈炎等疾病，可以在医生指导下选用药物牙膏。

3.用清水漱口

有很多大人喜欢用漱口水、淡盐水、茶水等来漱口，而这一习惯也影响了一些孩子。

事实上，对于大多数人来说，清水漱口即可。淡盐水、茶水也没问题，但也没研究证实它们比清水效果更好。至于漱口水，如果其含有药用成分，建议在遵医嘱使用。很多人选择漱口水是因为口臭，但漱口水作用有限，只能暂时缓解，想要真正解决这个问题建议去看牙医。

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