宝宝咳嗽吃什么药好？读完这篇你全知晓！

宝宝总是咳不停，父母们很心疼想着让他早点好。可治疗咳嗽不能一蹴而就，需要一个过程。在宝宝咳嗽期间，爸爸妈妈除了给他正确服药外，还要做好护理工作。那么，宝宝咳嗽吃什么药好？如何护理咳嗽宝宝，赶紧来看一看吧。

宝宝咳嗽吃什么药好得快

治疗宝宝咳嗽，首先应判明咳嗽类型，然后对症用药，选中药还是西药都可以。

宝宝的呼吸系统还没有发育完善，如果一咳嗽就服用强效止咳药，虽然可以让咳嗽停止，但会抑制气管的其他功能，不利于身体康复。建议大家给宝宝服用具有化痰、祛痰功效的止咳药，以糖浆为佳。服用时，不要兑水稀释，也不用喝水送服。

以下这几种糖浆疗效不错，大家可根据宝宝病情合理选用：

1.百日咳糖浆

百日咳糖浆药性偏温，可以用来治疗伤风感冒硬硬的咳嗽。如果宝宝患的是风热咳嗽，就不能服用此药。

2.伤风止咳糖浆

伤风止咳糖浆也被称为非那根糖浆，它的主要功效是止咳，同时具有镇静、化痰的作用。如果宝宝半夜咳嗽影响正常睡眠，大家可以给他服用此药，但一定要控制好剂量。

另外，伤风止咳糖浆还能治疗因过敏引起的支气管炎，效果不错。

3.复方枇杷膏

复方枇杷膏具有化痰、止咳、清肺的作用，可以用来治疗风热咳嗽，咽喉干燥等病症。

宝宝咳嗽正确的护理姿势

治疗宝宝咳嗽，关键在于“养”。大家在日常护理时要注意以下几个方面：

1.保持科学合理饮食，让宝宝多喝水湿润咽喉，少吃辛辣甘甜的食物。

2.兴奋和锻炼会让宝宝咳嗽变得更加厉害。在宝宝咳嗽期间，大家要让他多休息，多睡觉。

3.大家要根据天气变化及时给宝宝增减衣被，不要把宝宝裹得太严实。宝宝穿得过多过厚，会影响机体的调节功能，导致抵抗力下降。

4.保持空气清新，每天定时开窗通风。另外，不要在房间里吸烟，厨房的油烟也要及时排出。

5.帮助宝宝排痰，大家可以让宝宝躺在床上，保持头低脚高的姿势，这样可以让痰液顺利排出。宝宝排痰时，有可能把痰液吞进肚子里，大家不要担心。

6.宝宝咳嗽如果是过敏引起的，大家一定要注意，家里不要有猫狗毛发、粉尘等。另外，大家要经常清洗宝宝的棉被、床垫，并且放在阳光下暴晒。

读完以上内容，大家对“宝宝咳嗽吃什么药好？”这个问题的答案都应该很清楚了吧，赶紧行动起来，帮助宝宝尽快恢复健康！

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