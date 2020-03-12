四岁小孩咳嗽老不好怎么办？这样护理好得快

众所周知，孩子体质不同，免疫力也有高有低。出现咳嗽症状后，有的孩子几天就好了，可有的孩子过了很久还是没好，让爸爸妈妈十分担心。那么，四岁小孩咳嗽老不好怎么办？育姐今天给大家说一说正确的护理姿势。

1.保持清淡饮食

孩子咳嗽老不好有很多种原因，但不管是何种原因导致的咳嗽不止，大家都宜要让孩子保持清淡饮食，不要太油腻。孩子总是咳嗽喉咙会不舒服，喝粥不仅容易吞咽，还能方便消化，补充各种营养物质，可以适当多熬粥给他吃。

育姐提醒大家，孩子咳嗽期间，不要让他吃容易上火的食物，也不要让他吃温补的食物。

2.让孩子多喝水

孩子感冒发烧咳嗽，多喝温开水不但可以补充水分以防脱水，还能促进新陈代谢，加快身体排毒。请注意，大家要少量多次让孩子喝温度适中的白开水，不要让孩子一次喝太多水，喝太多反而会加重身体代谢负担，不利于身体康复。

3.注意居室卫生

孩子咳嗽老不好，大家要注意查看居室的卫生情况。如果孩子的居室内有很多灰尘，空气不流通十分浑浊，会导致孩子反复咳嗽，影响身体恢复。

在日常生活中，大家要经常开窗通风，让空气流通起来，保持室内空气清新。另外，大家不要带孩子去车多人多的公共场所玩耍，尽量去空气清新的户外场所运动。

4.食疗来辅助

大家可以给他使用食疗缓解孩子咳嗽症状，效果很不错。

孩子是风寒咳嗽，大家可以给他吃盐蒸橙子。准备一个橙子，不要去皮，洗净后放入盐水中浸泡15分钟。在橙子上方切开一小片，在橙子里撒上一点食盐，然后将切去的一小片重新盖上。放在锅中蒸15分钟即可出锅，让孩子吃肉喝汤。

孩子咳嗽有痰，育姐建议大家给他喝冰糖雪梨汤。冰糖能清肺热，改善痰多症状。这里要提醒大家注意的是，不要图省事直接买冰糖雪梨饮料给孩子喝。孩子喝冰糖雪梨饮料，不仅不能缓解咳嗽，还不利于孩子的健康。

5.不要盲目喂药

孩子一直咳嗽不停，有些爸爸妈妈就容易慌乱，甚至拿来各种止咳药让他服用。其实，这种做法是不对的。咳嗽有很多种类型，治疗时一定要对症用药。盲目给孩子喂药不仅不起作用，还会造成孩子肠胃损伤，不利于身体康复。育姐提醒大家，给孩子用药要在医生的指导下进行。

四岁小孩咳嗽老不好怎么办？大家只要按着以上方法进行护理，一定可以帮助他尽快恢复健康，快去试试吧。

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