双喜临门！女子将生第22个孩子，并迎来第4个外孙

据英国媒体报道，英国一名超级妈妈即将生下她的第22个孩子。近日，这名超级妈妈在社交媒体上宣布，自己18岁的三女儿也怀孕了。这可真是双喜临门！

超级妈妈迎来双喜临门，网上发文祝福怀孕女儿

据了解，这名超级妈妈名叫苏·拉福德，现年44岁。不久之前，拉福德在社交媒体上宣布，她即将生下自己第22个孩子，是个女宝宝。

近日，拉福德在社交媒体上分享自己18岁女儿的B超影像并附文称：“多么让人高兴的一年，还有6个星期我将生下自己的第22个孩子。而我的小外孙将在今年9月诞生。恭喜你米莉，你将成为一名了不起的妈妈。”

随后，她18岁的三女儿米莉在社交媒体上发布相同的B超影像，并表示：“对于新生活的到来，我感到十分兴奋。”

两名姐姐反映不一，数千网友齐声道恭喜

米莉的姐姐苏菲向妹妹发来祝福表示：“我将迎来一个妹妹，不久之后还将迎来一个外甥或外甥女。对我们而言，2020年将是一个更好的开始。”

米莉的另一个姐姐姐克洛伊得知消息后感到十分惊讶，她这样说道：“真不敢相信，我妹妹竟然怀孕了，我很吃惊。”

拉福德在社交媒体上表示：“时间过得真快了，还有6个星期我就要生产了，但我还没有为女儿想好名字。”

在社交媒体上，有几千名网友为这个大家庭送来祝福：“恭喜你，米莉，你将成为一个了不起的妈妈，你的妈妈也让人叹服。再次祝贺你~”

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