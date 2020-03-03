女子发脾气摔死10个月大养女，法庭上仍拒不认罪

据英国《每日邮报》报道，2017年，英国发生一起过失杀人案，一名女子因情绪失控将10个月大的养女摔死。今年2月25日，英国利兹刑事法庭开庭审理了该案。但这名女子一直拒绝认罪，审判还没结束。

女宝大脑严重损伤，养母报警称她自己摔的

据了解，这名女子名叫莎拉·希金斯，现年42岁，是一名医护人员，她和丈夫在2017年收养了一名女宝宝。2017年8月26日傍晚6时许，莎拉一个人在家照顾孩子，她在哄宝宝睡觉时，却导致孩子严重脑损伤。

事发后，莎拉拨打报警电话称，她坐在凳子上给宝宝喂奶，可宝宝一直动个不停，结果宝宝从她怀中滑出摔在了地上。接线员问莎拉，宝宝是否清醒。莎拉回答说宝宝昏迷了，但四肢还在动。接线员立即指导莎拉对孩子进行急救，莎拉却在电话中不停地重复一句话：“我知道自己在做什么”。

在法庭上检方指出，莎拉在报警前，先给正在上班的丈夫打过电话。从报警的录音中可以听到，莎拉在与丈夫的通话中说道：“天呐，我一定对孩子做了什么，你快回家！”

证据表明宝宝生前遭受虐待，养母拒不认罪

事发后，小宝宝被紧急送往医院接受手术治疗，但入院两天后被宣告不治。医生对宝宝进行检查时发现，她眼部组织和视神经大量充血，胳膊上有5处瘀伤。医生认为，宝宝身上的伤应该是被虐待造成，而不是意外事故造成。

莎拉对此坚决予以否认，她说自己什么都没做，女儿是从板凳高度摔在地上，随后自己马上将她抱了起来。莎拉还说，女儿落地时，是屁股先落地，而不是头部。

但检察官认为，莎拉的说辞无法解释孩子的致命伤是如何造成的。现在掌握的证据表明，宝宝死前遭到暴力袭击，导致出现了严重的头部创伤。检察官认为：“莎拉一定是发脾气情绪失控，才导致孩子受到严重伤害最后不幸身亡的。我们有理由相信莎拉虐待过孩子，使孩子头部反复受到击打。”

据悉，这起案件发生已经三年了，这次的庭审将持续四到五个星期左右。莎拉被控过失杀人，但她一直拒不认罪。

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