家有高需求宝宝，宝妈请多费心~

如果你有一个高需求宝宝，你的育儿体验可能不同于其他家庭，而且很难得到帮助。许多朋友、专业人士可能会告诉你，你太操心了或者孩子被你宠坏了。这里有一些办法可以帮助你和高需要宝宝度过最艰难的阶段茁壮成长。

高需求宝宝是什么意思？

高需求宝宝不仅仅是指“挑剔”的孩子，而是需求特别多，特别不让家长省心的宝宝。

许多高需求宝宝睡眠不好，有些人一直没有养成规律的饮食习惯。高需要宝宝可能会有非常特殊的不适感，比如他们不喜欢毯子，或者他们通常需要额外的关注。

高需要宝宝通常看起来很焦虑，比其他婴儿更容易哭闹，哭闹也更大声，而且他们可能会比其他孩子更需要经常拥抱。当其他婴儿安静睡觉并且能够适应大多数环境时，高需要宝宝很可能一到新环境受到刺激就会焦躁不安。

父母无需刻意做什么

没有预测宝宝是否会有很高的需求。孕期时不需要做任何事情来阻止或阻止孩子的高需要。你也不能做任何事情来“纠正”高需要宝宝。

孩子和你都没有打破任何东西。就像成年人一样，婴儿有着不同的个性和不同的气质。有些人非常懒散，有些人希望一切都是他们现在想要的样子。

没有危险，只是要求不一样

值得注意的是，高需要宝宝和生病的孩子或有特殊需求的婴儿是不一样的。偶尔，宝宝会让你知道他们生病的表现，其中一些行为与高需要宝宝相同。

如果你怀疑孩子有健康问题，或需要诊断和治疗的障碍，那么立刻咨询医生。

高需求宝宝需要什么?

如果你有一个很高需要的宝贝，你很可能一直抱着宝宝。宝宝可能只在短时间内睡着，甚至晚上也是如此，所以你可能非常非常疲倦。这意味着需求大量的时间和精力的投入，主要是妈妈。这个时候，爸爸也要承担起责任，多分担哦~

照顾者请关注自己的需求

一些家长会用“容易紧张”、“热情”和“苛求”等词语来形容高需求宝宝。这些都是对一个很少遵守时间表、睡眠不好或睡眠时间长宝宝的合理描述，他们希望大部分时间都与照顾者接触。这样的经历会让父母和照顾者筋疲力尽，因为大家很少照顾到自己的需求。照顾宝宝的同时，别忘了自己哦~

最后再次提醒大家，家有高需求宝宝，父母要共同努力一起来满足宝宝的需求。

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