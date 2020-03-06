想让娃更优秀，“三不”原则请记牢

有了孩子以后，父母不但要养，还要教育。在这一方面，建议大家根据孩子性别遵循“三不”原则。下面育姐给大家做一个详细介绍，赶紧来学习一下吧。

养女儿的“三不”原则

1.不要掩饰

在女儿面前，大家不要掩饰自己，该说的话和该做的事都应直接表明，不要把女儿当成不懂事的孩子对待。女孩子有很大的潜力，可以成为父母的贴心小棉袄，给大家心灵上的依靠。这样做不仅可以让女儿学会独立思考，还能减少女儿对父母的依赖感，减轻父母的压力。

2.不能圈养

有的父母认为，女孩子容易吃亏，应把女儿保护的好好的，不让她和其他男孩子接触，也不让其单独出去玩，但是这样圈养女孩子不利于她的健康成长。

育姐提醒大家，不管什么事都要适度，应当允许女孩子和异性正常接触、相处，一起参加聚会娱乐等。有了良好的人际关系，女儿的内心才会感到快乐，不会孤独。

3.不要忽视

相比男孩子，女孩子内心比较敏感，对父母的指责和冷落有可能会一直记在心里，甚至成为心病。所以，如果家里有女儿，大家一定要多多关心，多多陪伴。千万不要认为女儿很矫情，父母的冷落会让女儿很不开心，不利于心理健康。

养儿子的“三不”原则

1.不能动怒

大家在教育儿子时如果经常发怒，没有耐心，会让儿子很反感。一旦儿子跟父母顶起来，无法控制自己的情绪，乱发脾气，事情就一发不可收拾了。

这样的教育会影响男孩子的人际关系，比如儿子会经常和小伙伴发生争执，对人对事缺乏耐心，不利于其将来的发展。大家在教育儿子时，一定不要随意发怒。

2.不宜穷养

穷养儿子其实并不合适，建议大家经常带儿子见见世面，增长自己见识。儿子身心健康，眼界开阔，童年幸福，与穷养出的孩子相比更具发展潜力。儿子长大后，在工作上更有上进心，在婚姻生活上更幸福。

3.不能放纵

大家不要觉得养儿子很容易，男孩子在外面发生任何事都不用管。其实这样做，要么会让儿子感到孤独，要么让其变得十分嚣张。

有的男孩子在外为所欲为，因为在他们看来即便自己闯了祸父母也会帮自己摆平。这种教育方式会让孩子产生错误的认知，最终害了孩子。

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