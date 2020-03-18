给娃喂水，这四个时间最佳，赶紧收藏！

众所周知，正在发育中的孩子新陈代谢十分旺盛，应及时给他补充水分保证其健康成长。可给娃喂水也是有学问的，如果喝水的时间不对，不利于孩子的成长。那么，给孩子喂水哪些时间最好呢？赶紧来了解一下。

睡醒之后

孩子睡觉时身体出汗很容易出现缺水的情况，睡醒后会感觉口干舌燥。因此大家要在孩子睡醒后给他喂水，这样既能有效补充体内失水，还能提升肾脏的代谢能力，更快排出体内废物。

另外，育姐要提醒大家注意，睡前最好不要给孩子喂水，以免影响睡眠质量或尿床。

大哭之后

孩子受了委屈后常常会哭闹不止，他们在哭完后常常会感到口渴。大家要在孩子情绪平静下来后给他喂水，可以有效改善孩子喉咙干痒等不适感。在给孩子喂水时，大家要转移孩子的注意力，让他忘记刚才的不开心。

TIPS：给孩子喂水时，不要喂饮料、果汁、菜汁等有味道的水。如果孩子习惯喝这些有味道的水，再让他喝白开水就会变得十分困难了。

两餐之间

有些父母喜欢在饭前或饭后给孩子喂水，其实这些做法都是不对的。饭前喂水会让孩子产生饱腹感，进而减少正常进餐量，不利于身体健康。而饭后喂水会妨碍消化系统工作，进而影响营养的正常吸收。

因此，给孩子喂水的最佳时间是两餐之间，此时喝水既可以有效补充水分，还不会加重肠胃负担。

洗澡后15分钟

给孩子洗澡时，为了避免孩子受凉生病，大多数人都会关闭门窗，而孩子在密闭空间里洗澡，空气不流通再加上热气升腾，皮肤的水分会加速流失。因此，孩子洗完澡后会感到口渴，皮肤也会变得干燥起来。

因此建议大家，孩子洗澡15分钟后给他喂水最合适。此时身体血液循环加快，喝水不但能补充水分，还能有效缓解皮肤干燥状况。

最后，需要提醒大家注意的是，随着孩子慢慢长大，饮食也逐渐与大人同步，自己就会主动喝水。只要孩子尿液颜色正常，就不要过于强迫孩子喝水，以免引发孩子抗拒的心理。

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