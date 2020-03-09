小女孩被美洲狮袭击，路人仗义出手助其脱身

据美国《世界日报》报道，日前，美国一名6岁小女孩和亲友在公园里散步时，遭到一头美洲狮的突然袭击。幸而一位路人发现情况后立即上前驱赶，让小女孩得以脱险。

美洲狮扑倒小女孩，路人出手将其赶跑

据了解，这起事件发生在美国加利福尼亚州。2月16日下午，小女孩的父母带着小女孩，和其他亲友一行十人来到公园游玩。小女孩和其他3名儿童一起在林间散步时，一头美洲狮突然从树林中窜出，对小女孩发起袭击。

据公园的一位巡警透露，事发时，小女孩被美洲狮压在身下，一名路人发现情况后立即上前对着美洲狮的肋骨部位一顿猛打，成功将美洲狮赶跑。

小女孩并无大碍，相关部门正在追踪美洲狮

这位巡警表示，小女孩小腿有几处贯穿伤，在公园接受紧急包扎后被父母送往医院救治。医生诊断后认为，小女孩仅受轻伤并无大碍，可以完全康复。

小女孩被美洲狮扑倒时，该公园里有很多游客，公园的300个停车位全都停满了。据悉，事发当天，公园的来访人数创本季以来新高。

警察和消防员接到报警赶到现场，将公园紧急关闭。目前相关部门正在追踪这头美洲狮的下落，以便尽快将其捕获。

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