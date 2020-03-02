宝妈居家办公，还要督促娃学习！儿子一动作让她崩溃报警

这个加长版的春节假期里，因为疫情的原因，孩子们都被圈在家里了。基于远香近臭的定律，父母与孩子的关系在前期亲密值攀升到顶点之后，急剧下降，跌至低谷，矛盾频发。居家办公、网上开课，更是让亲子关系雪上加霜。

近日，杭州某派出所接到一位妈妈的报警电话，报警人声音颤抖，一直在哭：“我儿子动手打我，你们来把他带走吧！”

到底发生了什么？

01

和16岁儿子争吵被一把推倒，

妈妈崩溃报警！

这位报警的妈妈家住杭州，有一对双胞胎儿子，今年16岁，在读初三，正是准备中考的关键时期。受疫情影响，两个儿子都在家上网课。恰恰此时，这位妈妈的单位通知员工在家办公。

于是，她开启了“身兼三职”的超人模式：工作办公、家务劳动、督促两个孩子学习。

有句老话说，比全职妈妈更难的是兼顾工作与孩子的职场妈妈。然而，近来才发现，比职场妈妈更难的是一边带孩子一边在家办公的妈妈！

“每天早上一睁眼就要打卡上班，还得抽时间给两个孩子准备饭，闹钟闹了七八个，都是孩子上网课的时间，监督他们学习还要兼顾自己的工作。”

她恨不得把自己劈成两半儿分成三份儿。但是她的付出并没有获得期望的回报。

一天中午，妈妈做完家务，看见一向不让她省心的小儿子磊磊（化名）又在打游戏，顿时气不打一处来，多日积压的烦躁被点燃，大声训斥了磊磊几句。

正值叛逆期的磊磊也不服软，顶嘴说“不要你管”。母子俩你一句我一句，争吵得愈发激烈起来。

吵了一会儿，磊磊突然站起身，推了妈妈一把。他虽然才16岁，但是身高接近1米8，大高个儿，力气也不小，一下子把身材瘦小、又全无防备的妈妈推倒在地。

一瞬间，母子俩都愣住了。

回过神来的妈妈，再也控制不住自己的情绪，所有的委屈涌上心头，坐在地上嚎啕大哭。于是有了文章开头的报警电话，她打电话把正在上班的老公也叫了回来。爸爸回来后，小心翼翼地在妻子儿子之间打圆场，没多大效果。

最后还是民警对一声不吭站在边上的磊磊进行了批评教育，本就愧疚不已的磊磊跟妈妈低头道歉，主动将妈妈搀扶起来。

母子俩重归于好，妈妈也意识到教育孩子要控制情绪，多点关心和沟通。

02

老母亲的崩溃

来得猝不及防

这个超长假期，像这位杭州妈妈一样，差点被逼疯的老母亲应该不在少数。

年龄尚小的孩子，分分钟小宇宙爆发，家庭变成战场。

稍大些的孩子，需要妈妈陪读，各种视频、图片、word打卡，让老母亲们身心俱疲。如果有两个孩子，那恭喜了，您的生活将五花八门眼花缭乱目不暇接……

从开始陪孩子写作业起，老母亲离崩溃的那一刻就不远了。

作业本乖乖摊在桌子上，孩子一会儿咬咬笔头，一会儿抠抠橡皮，终于提笔写了五六七八个字，又盯着窗外的树叶发起呆……像不像你家娃儿的样子？

三催四请苦口婆心，孩子终于静下心来写作业了。三下五下解决完，往桌子上一甩，吵着嚷着要看电视。结果老母亲一检查，气得七窍生烟，恨不能将脑袋塞进冰箱冷静冷静。

更让妈妈崩溃的是，孩子的脑子像是没开窍，怎么教都教不会，还常常被他堵得哑口无言。

一位本来很温柔的妈妈，跟女儿讲了几十遍20-8怎么算，结果女儿天真地回了一句，让她暴跳如雷。

是呀，个位向十位借一，它不借怎么办？

我大概只能强词夺理：“今天它借也得借，不借也得借！”就是这么冷酷这么无情。

那大点的孩子是不是省心些？太天真！

青春期、叛逆期不敢骂不敢打，层出不穷的歪点子让你防不胜防，斗智斗不过，斗勇……貌似也斗不过。

只能两手一摊，仰天长叹：老母亲太难了！

03

育儿路上最大的委屈：

无作为的老公

如果说熊孩子让老母亲崩溃，那毫无作为的摆设式老公则是让女人委屈。

新闻中那位杭州妈妈的老公，在儿子推倒妻子，妻子情绪崩溃之际，只能手足无措，可想而知平时就缺席孩子的管教，让妻子独自教养两个孩子。

身为一个丈夫，一对儿子的父亲，他表现得还不如素不相识的警察。警察尚且知道要批评儿子对母亲动手的行为，教育他体谅父母、心怀感恩。

曾经看过一个新闻，一个10岁的女儿不满妈妈过问作业，对妈妈发了一通脾气，说了一些很过分很伤人的话。妈妈难过得哭了一天，下班后把自己关在房间里发呆。

爸爸看到这一幕，拿出一张纸，列了15条妈妈为女儿做过的事情，让女儿一一确认。

等女儿把15条确认完后，他又在纸上另一侧写了一句：那么，你为妈妈做过什么呢？女儿再也绷不住，跑过去跟妈妈道歉，哭得跟泪人一样。

这才是男人该有的作为。身为丈夫，做妻子坚强的后盾。身为父亲，担负起教养儿女的责任。

两相对比，高下立见。

04

预防情绪崩溃

试试这几个法子

老母亲们都不容易，却又都很坚强。今天崩溃了，明天睁开眼又是元气满满的一天。谁让娃是亲生的呢！

但是缓解焦虑、减少崩溃频率，更能维护亲子关系，有益于身心健康。以下介绍几个预防崩溃的方法。

一、学会偷懒

这无疑是最粗暴也最有效的方法。

学会偷懒，偶尔把孩子扔给父亲管教一下，自己做点儿轻松愉悦的事情。也许你会发现老公也不是那么没用，可能会有意想不到的收获呢！

甚至有妈妈戏称，爸爸是最好的育儿神器。“实用又耐用，待机时间长、不容易坏，孩子玩一整天都不会腻，堪称解放老母亲的神器。”

你要学会当一个骄傲的公主，把部分家务扔给他，把娃儿扔给他，等他做完以后，也别忘了赞一句：呀！做得挺好的嘛！

而且他多带带孩子，辅导辅导功课，更能理解女人的辛苦，往后才更能体谅妻子。

其次，妈妈学会偷懒，孩子会更独立。事事围着孩子转，会让他产生依赖心理，适度放手，他反而会思考自己该做些什么，怎么做。

二、了解孩子的成长规律

孩子的成长有其固有的规律，顺应规律才能事半功倍。

总有妈妈抱怨孩子注意力不集中，却忘记了3岁孩子集中注意力的时间就只有几分钟，想让他保持注意力15分钟，那就是在强人所难。也有妈妈吐槽孩子叛逆期太折腾人，可是不折腾了还叫什么叛逆期呢？

学会接纳，将心理预期降至合理水平，别太过为难孩子，也放过自己。

三、多关注自己

如果你经常因孩子的事而情绪崩溃，不妨试着把精力往自己身上放一放。多折腾折腾自己，既转移了注意力，也在孩子面前树立了一个榜样。

如果可以，想拼事业的拼一拼事业，想健身的健健身，想学厨艺的学厨艺。从自我成长中获取成就感，也能抵消掉焦虑情绪。

人民日报曾经发文点赞一位励志阿姨。

这位49岁的宿管阿姨在儿子初三时提前退休，开始陪读，效果却不理想。后来她改变方式，跟儿子一起读书学习，先是参加成人高考，考取复旦大学汉语言文学本科，后来又考上广西大学的在职研究生。

在她的陪伴下，儿子也一路高歌猛进，成为复旦大学研究生。

还有一个妈妈，跟儿子关系非常好。儿子比较独立，在美国读高中，喜欢飞机，想象着有一天能够翱翔蓝天。

但是在儿子五年级时，这位妈妈跟孩子之间也是矛盾不断。她意识到需要改变了，就慢慢把关注点从孩子转移到自己身上。

她为自己制定计划，每年读7本书，定期做瑜伽，就这样她的生活越来越充实。心态好了，身体也好了，跟儿子的关系也亲近了，儿子还变得愈发优秀了。

父母的言行里，藏着孩子的未来。

父母的自我成长，也在潜移默化地影响孩子。

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